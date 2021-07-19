На Ставрополье предупредили о 42-градусной жаре

С 19 по 21 июля в Ставропольском крае температура воздуха в некоторых районах поднимется до +42°С. Такие данные предоставил Ставропольский Гидрометцентр. В ГУ МЧС региона из-за жары объявили о чрезвычайной пожароопасности.

- В результате существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) не выше локального уровня, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожарами (кустарники, сухая трава), площадью не более 7 гектаров, - говорится в официальном сообщении ведомства.

Предупреждения о сильнейшей жаре разослали также с помощью "Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" в виде SMS жителям Ставропольского края.

По данным регионального Гидрометцентра, жара продержится еще по меньшей мере двое суток, после чего ей на смену придут дожди.

- Подобная жара на короткие периоды случается на территории Ставрополья ежегодно, иногда даже 2-3 раза за год. В этом году впервые столбики термометров забрались выше 40 градусов, в августе ожидается еще один период такой жары. Такая погода продержится в крае еще 20 и 21 июля, а с четверга 22 июля в регион придет холодный атмосферный фронт и температурный режим снизится на 10-12 градусов, также придут осадки, - рассказала "РГ" заместитель начальника по гидрометобеспечению края Ставропольского гидрометцентра Наталья Клименко.

Жара ожидается в эти дни и в других регионах Северо-Кавказского федерального округа. Так, в Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии жителей предупредили о повышении температуры до 40 градусов на ближайшие дни.