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19.07.2021 22:50
Рубрика: Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополе

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Вечером 19 июля в центре Ставрополя водитель автобуса ПАЗ Real с пассажирами проехал на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал серьезное ДТП. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате столкновения с легковым KIA Cerato пострадали четыре пассажира автобуса и водитель легковушки. Автобус следовал по маршруту №46.

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- По предварительным данным, 19 июля около 20 часов на пересечении улиц Артема и Лермонтова водитель маршрутного такси выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Kia Cerato. В результате ДТП пострадали пять человек, - говорится в сообщении в официальном аккаунте УГИБДД региона в Instagram.

Сильнее всех пострадал водитель KIA, удар пришелся прямо в водительскую дверь. Судя по фотографиям с места происшествия, у легковушки сработали боковые подушки безопасности, но от травм водителя это не спасло. Также в больницу доставлены четыре пассажира автобуса, среди которых 2,5-летний ребенок.

На месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, по факту аварии проводится проверка.

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