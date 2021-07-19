Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Ставрополе

Вечером 19 июля в центре Ставрополя водитель автобуса ПАЗ Real с пассажирами проехал на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал серьезное ДТП. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате столкновения с легковым KIA Cerato пострадали четыре пассажира автобуса и водитель легковушки. Автобус следовал по маршруту №46.

- По предварительным данным, 19 июля около 20 часов на пересечении улиц Артема и Лермонтова водитель маршрутного такси выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Kia Cerato. В результате ДТП пострадали пять человек, - говорится в сообщении в официальном аккаунте УГИБДД региона в Instagram.

Сильнее всех пострадал водитель KIA, удар пришелся прямо в водительскую дверь. Судя по фотографиям с места происшествия, у легковушки сработали боковые подушки безопасности, но от травм водителя это не спасло. Также в больницу доставлены четыре пассажира автобуса, среди которых 2,5-летний ребенок.

На месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, по факту аварии проводится проверка.