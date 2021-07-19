Мариинский театр отметил премьерами 50-летие со дня смерти Стравинского

На Новой сцене Мариинского театра поставили три балета: объединили "Байку про Лису, Петуха, Кота да Барана", "Мавру" и "Поцелуй феи". Все они прозвучали под управлением Валерия Гергиева. Но публика собралась, скорее, на презентацию хореографа Максима Петрова, который выступил в роли постановщика вечера.

Нынешней весной 28-летний Петров стал сенсацией "Золотой маски", победив в конкурсе хореографов с маленьким камерным балетом "Русские тупики-II", поставленным для Мастерских молодых хореографов в Мариинском театре, где он танцует. Таких балетиков у Петрова уже целая коллекция, благодаря им у него давно прекрасная репутация в узких профессиональных кругах, но ничего более значительного ему до сих пор не доверяли. Теперь - Мариинский театр вручил Петрову постановку разножанрового вечера.

Первое отделение отдали "Байке" - "веселому представлению с пением и музыкой", как определил ее композитор, и опере "Мавра". Между ними для быстрой перемены оформления втиснулись "Пять пальцев" - "восемь очень легких пьес на пяти нотах для фортепиано" (в исполнении Людмилы Свешниковой). Второе отделение включило редко ставящийся балет "Поцелуй феи". Все эти произведения были написаны между 1915 и 1928 годами, в период интенсивного сотрудничества Игоря Стравинского с Дягилевским балетом. Сам стиль композитора был сформирован его представлениями о динамике, ритмике, выразительности сценического движения. Логично, что все три спектакля Петров решил представить как балеты. И даже, в какой-то мере, как единый балет в трех действиях: часть персонажей перетекает из одного спектакля в другой, соединяя их между собой.

Самой прихотливо устроенной оказалась сложнейшая по жанру "Байка". С помощью сценографа Альоны Пикаловой постановщик разбил пространство сцены на четыре сегмента, обыграв излюбленный прием многих современных оперных режиссеров. Действие в них происходит то параллельно, то последовательно. Одно из верхних "окон" обустроено под современную студию, где "записывает" свои партии квартет солистов-вокалистов (Александр Тимченко, Александр Трофимов, Ярослав Петряник, Юрий Власов). В соседнем происходит компьютерная игра: несет Петуха Лиса за синие леса - все, о чем поют вокалисты, воплощается в стиле нарядного русского лубка. Под ним еще один сегмент отдан событиям столетней давности: в петербургском ресторане, атмосферу которого задает танцующая четверка то ли приказчиков, то ли дворников, встречаются Стравинский и Дягилев, то что-то бурно обсуждая, то - в масках Кота да Барана - "исполняя" за роялем фрагменты "Байки". В соседнем нижнем сегменте, расположенном под "студией звукозаписи", работает квартет танцовщиков в голубых спортивных костюмах. Их максимально очищенные от примет конкретного времени абстрактные хореографические формулы, исток которых можно найти в деятельности дягилевских балетмейстеров 1920-х, - концентрат того, что воплощает сегодня хореограф Петров: ясность, интеллект, историческая информированность, энергия.

Фото: Предоставлены пресс-службой Мариинского театра

Пройти с одной попытки все уровни этого действа под силу разве что чемпиону компьютерных игр. Но оно, качаясь на волнах сарказма, нежного юмора, отстраненной хладности, возвращает в ту эпоху, когда музыка Стравинского и эстетика дягилевской антрепризы были эпатажными, как Лиса в шубе, скалкой разгоняющая участников в финале этой "Байки".

Но часть из них благополучно перебирается в "Мавру" - камерную оперу, написанную на сюжет пушкинского "Домика в Коломне". Для нее постановщики тоже придумали двухуровневое пространство, на этот раз небесно-голубое, как цвет костюмов четверки танцовщиков из "Байки", которые в "Мавре" удваиваются четверкой танцовщиц в условных кокошниках, сарафанах и сапожках (в ансамбль постановщиков успешно вписалась художник по костюмам Юлдус Бахтиозина, пришедшая в театр из мира моды и кино). Наверху преимущественно поют (сюжет о гусаре, проникшем в дом под видом кухарки Мавры, стилистически точно разыгрывают Елена Стихина - Параша и Евгений Акимов - Гусар), внизу танцуют. И хореография Петрова здесь, вновь возвращаясь к дягилевским корням постановок, сочетает модернизм и архаизм языка.

Но прекрасно заданный дягилевский вектор растворяется в коварстве "Поцелуя феи" (по сказке Андерсена) с его недооформленными музыкальными идеями. Финальный балет красив - с его белоснежным пространством, люстрами, одиноко подпирающим стену таинственным стариком, недвижимым почти до финальных звуков, четверкой фей, чью свиту составляют танцовщики из "Байки" и "Мавры", и темой космического одиночества человека/художника. Но здесь яркие презентации Екатерины Кондауровой и ее юной дублерши Марии Булановой, Александра Сергеева, Татьяны Ткаченко, Ренаты Шакировой затмевают идеи хореографа. Остается надеяться, что он не успеет замерзнуть вместе с андерсеновским героем до следующего интересного предложения.

Кстати

Все три объединенных в вечер партитуры - спектакли непростой сценической судьбы. Сто лет назад все они ставились хореографом Брониславой Нижинской, причем два первых - у Дягилева, но в репертуаре не удержались. В Ленинграде "Байку" в 1927 году показал великий хореограф-реформатор Федор Лопухов - она выдержала всего два представления. "Мавру" под управлением Валерия Гергиева недолго исполняли в Мариинском театре десятилетие назад. "Поцелуй феи" был одним из дебютов Алексея Ратманского в Петербурге в 1998-м, но балет быстро исчез со сцены.