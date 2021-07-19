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Текст:   Марина Трубилина 
14:20 19.07.2021

Росстат зафиксировал рост объема строительства жилья в регионах

В первом полугодии в России было построено 36,499 млн кв.м жилья, сообщает Росстат. Это больше, чем в начале не только пандемийного 2020 года, но и 2019 года.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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По сравнению с первым полугодием 2020 года, когда стройки в некоторых регионах из-за пандемии приостанавливались, объемы строительства выросли на 29,7%. Однако и по сравнению с благополучным 2019 годом строительство жилья подросло на 21,3%.

Сильнее всего по сравнению с прошлым годом увеличились объемы жилищного строительства в Мурманской области (276% от прошлогодних объемов), Карачаево-Черкессии (255%) и Тыве (239,4).

При этом больше всего жилья было построено в Подмосковье (3,65 млн кв.м), Москве (3,24 млн) и Краснодарском крае (1,9 млн кв.м). Более миллиона "квадратов" введено также в Ленинградской области, Ростовской и Свердловской областях, Санкт-Петербурге, Башкортостане и Татарстане.

Особенно выросло строительство жилья населением - до 20,246 млн кв.м. Это на 41,3% больше, чем в том же периоде 2020 года. Лидеры по росту - Северная Осетия (314,5% к прошлому году), Карачаево-Черкессия (298,3%) и Ленинградская область (268,6%). Активнее всего строительство частных домов идет в Московской и Ленинградской областях, где за полгода население построило 2,1 и 1,2 млн кв.м соответственно.

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