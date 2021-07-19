Студент из Нигерии погиб на калининградском пляже, спасая девушку

В Калининградской области погиб студент из Нигерии Элуемунор Ричард Оказия. Он спас девушку, которую течение унесло в Балтийское море, но сам выплыть на берег не смог.

О трагедии рассказали в Калининградском государственном техническом университете, где учился молодой человек. 26-летний Ричард был студентом первого курса факультета автоматизации производства и управления, занимался музыкой и спортом, недавно женился.

Несчастье случилось в субботу, 17 июля, в Зеленоградске на городском пляже в районе колеса обозрения. На помощь девушке, которую сильное течение уносило от берега, бросились четверо парней.

Ричард успел первым и вытолкнул девушку из течения. Остальные ребята помогли ей выбраться на берег, но Ричарда спасти не удалось. Его тело вынесло на пляж ночью.

Преподаватели и студенты КГТУ выражают свои искренние соболезнования родным и близким Ричарда.