Суд обязал пастуха заплатить за сбежавшую лошадь

"Летом 2020 года глава крестьянского фермерского хозяйства Елена С. заключила с Михаилом Б. договор возмездного оказания услуг по выпасу верхом на лошади коров и нетелей. Она передала ему лошадь породы русский тяжеловоз стоимостью 150 000 рублей и сбрую стоимостью 20 000 рублей", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.
У пастухов законы суровы: сколько коней, коров, коз и прочих ушло в поля, столько должно и вернуться. Ни единым копытом меньше. Поскольку животные существа своевольные, то служба пастуха в прямом смысле и опасна, и трудна. Это не романтичные посиделки у костра в ночном или воркование с селянками, а напряженный труд. Кого проворонишь, за того заплатишь.
"Из-за невнимательности Михаила при исполнении договора в июне лошадь убежала, найти ее не смогли", - продолжают в пресс-службе.
В каком-то смысле лошадь тоже находилась на службе и, получается, она постыдно дезертировала. Но удар по репутации все равно получил пастух.
Неизвестно, что случилось в лесу с тяжеловозом. Может, повстречала в лесу волка. И нет ее больше с нами. Или лошадь нашла свою любовь и проводит с кем-то свои уютные пенсионные дни на вольных лугах. Или, что вероятнее всего, какой-то ушлый крестьян набросил на нее свою узду, и теперь она вынуждена пахать на чужого человека.
Как бы то ни было, вряд ли мы узнаем о судьбе лошади. Зато судьба пастуха нам теперь ясна: ему предстоит отдавать долги.
"От возмещения материального ущерба в добровольном порядке мужчина уклонился, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов региона. - Елена обратилась с гражданским иском к Михаилу в Череповецкий районный суд".
Суд высказался однозначно: пастух должен заплатить. Тот факт, что под надзором ковбоя, строго говоря, находились коровы, а не лошадь, ничего по сути не меняет. Закон строг: пусть свой пост оставил тяжеловоз, но виноват все равно пастух как старший начальник в стаде.
С точки зрения закона, пастух своими непрофессиональными действиями причинил фермерскому хозяйству материальный ущерб. Теперь в стойле образовалась зияющая пустота, которую мужчина обязан заполнить деньгами.
Кстати, как поясняют эксперты, точно такие же подходы применимы ко всем случаям, когда мы по чьей-то вине теряем своих домашних любимцев. Официально отдали кошку на передержку, пока ездим в отпуск, а она сбежала? Кошачьи "пастухи" также обязаны заплатить. И все остальные - тоже.
Цифра
170 тысяч рублей должен заплатить фермерскому хозяйству пастух, во время смены которого лошадь не вернулась с поля