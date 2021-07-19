Суд обязал пастуха заплатить за сбежавшую лошадь

Суд в Вологодской области взыскал 170 тысяч рублей с пастуха, который вернулся с пастбища без лошади. Особую пикантность истории придает тот факт, что сбежала та самая лошадь, верхом на которой пастух должен был нести свою службу.

"Летом 2020 года глава крестьянского фермерского хозяйства Елена С. заключила с Михаилом Б. договор возмездного оказания услуг по выпасу верхом на лошади коров и нетелей. Она передала ему лошадь породы русский тяжеловоз стоимостью 150 000 рублей и сбрую стоимостью 20 000 рублей", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

У пастухов законы суровы: сколько коней, коров, коз и прочих ушло в поля, столько должно и вернуться. Ни единым копытом меньше. Поскольку животные существа своевольные, то служба пастуха в прямом смысле и опасна, и трудна. Это не романтичные посиделки у костра в ночном или воркование с селянками, а напряженный труд. Кого проворонишь, за того заплатишь.

"Из-за невнимательности Михаила при исполнении договора в июне лошадь убежала, найти ее не смогли", - продолжают в пресс-службе.

В каком-то смысле лошадь тоже находилась на службе и, получается, она постыдно дезертировала. Но удар по репутации все равно получил пастух.

Лошадь, верхом на которой пастух должен был присматривать за коровами, не выдержала тягот службы и сбежала

Неизвестно, что случилось в лесу с тяжеловозом. Может, повстречала в лесу волка. И нет ее больше с нами. Или лошадь нашла свою любовь и проводит с кем-то свои уютные пенсионные дни на вольных лугах. Или, что вероятнее всего, какой-то ушлый крестьян набросил на нее свою узду, и теперь она вынуждена пахать на чужого человека.

Как бы то ни было, вряд ли мы узнаем о судьбе лошади. Зато судьба пастуха нам теперь ясна: ему предстоит отдавать долги.

"От возмещения материального ущерба в добровольном порядке мужчина уклонился, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов региона. - Елена обратилась с гражданским иском к Михаилу в Череповецкий районный суд".

Суд высказался однозначно: пастух должен заплатить. Тот факт, что под надзором ковбоя, строго говоря, находились коровы, а не лошадь, ничего по сути не меняет. Закон строг: пусть свой пост оставил тяжеловоз, но виноват все равно пастух как старший начальник в стаде.

С точки зрения закона, пастух своими непрофессиональными действиями причинил фермерскому хозяйству материальный ущерб. Теперь в стойле образовалась зияющая пустота, которую мужчина обязан заполнить деньгами.

Кстати, как поясняют эксперты, точно такие же подходы применимы ко всем случаям, когда мы по чьей-то вине теряем своих домашних любимцев. Официально отдали кошку на передержку, пока ездим в отпуск, а она сбежала? Кошачьи "пастухи" также обязаны заплатить. И все остальные - тоже.

Цифра

170 тысяч рублей должен заплатить фермерскому хозяйству пастух, во время смены которого лошадь не вернулась с поля