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19.07.2021 17:51
Рубрика: Культура

В Калининградской области покажут лучшие российские кинопремьеры

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Курортный Светлогорск на берегу Балтийского моря примет гостей и зрителей международного кинофестиваля "Балтийские дебюты". Он пройдет с 24 по 29 июля при поддержке Министерства культуры РФ.

Как сообщает федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт", в рамках фестиваля пройдут международный конкурс, программы "Премьеры года", "Российские дебюты" и "Мир анимации". А также программы, которые подготовил Госфильмофонд России и Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова.

Фото: kinopoisk.ru
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В рамках международного конкурса будут представлены десять работ молодых режиссеров стран Балтийского региона и Северной Европы. В программу "Российские дебюты" войдут десять российских фильмов. В рамках программы "Премьеры года" будут показаны такие картины, как "Чернобыль" Данилы Козловского, "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, "Уроки фарси" Вадима Перельмана, "Гипноз" Валерия Тодоровского и "Джетлаг" Михаила Идова.

В день открытия, 24 июля, состоится специальный показ документальной картины "Моя узбекская мечта" режиссера Арно Фрилле. Главную роль в фильме исполнил Жерар Депардье, которого ожидают на открытии "Балтийских дебютов" в качестве почетного гостя.

Вечером пройдет концерт "Жизнь прекрасна!" Московского театра мюзикла. Звезды российского мюзикла исполнят лучшие саундтреки к фильмам, а также популярные песни из репертуара Леонида Утесова, The Beatles, Джо Дассена, Исаака Дунаевского. Ведущие мероприятия - художественный руководитель театра мюзикла Михаил Швыдкой и артист Ефим Шифрин.

В последующие дни гостей "Балтийских дебютов" ждут творческая встреча с народным артистом РФ Сергеем Гармашом, киноконцерт "Музыка Вячеслава Овчинникова", посвященный 85-летию со дня рождения композитора, концерты певицы MANIZHA и группы UMA2RMAN.

Мероприятия пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Красная дорожка отменена, залы будут наполнены не более чем на 50 процентов, зрители наденут маски.

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