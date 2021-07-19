В Ленинградской области обнаружили подземную "частную тюрьму"

Правоохранительные органы обнаружили в Ленинградской области подземную "частную тюрьму". Находка была сделана еще в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Бункер располагался в Агалатовском поселении Всеволожского района. В помещениях и на участке сотрудники правоохранительных органов провели следственную работу. Кроме того, следователи взаимодействовали с собственником земельного участка.

Ранее СМИ сообщили об обнаружении частной тюрьмы с камерами, оборудованными умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями, неподалеку от Петербурга в заброшенном коттеджном поселке. Официальным подтверждением этой информации "Российская газета" не располагает.