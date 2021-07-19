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19.07.2021 17:52
Рубрика: Власть

Министр экологии Крыма ушел в отставку

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым

Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым - главный государственный инспектор Республики Крым Геннадий Нараев, который работал в Совете министров полуострова с 2014 года, ушел с занимаемой должности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов по итогам встречи с министром.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- По итогам встречи Геннадий Павлович написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию, - резюмировал Аксенов.

Геннадию Нараеву 55 лет. Он был назначен на должность министра экологии и природных ресурсов Республики Крым в апреле 2014 года и был одним из "долгожителем" Совмина.

Больше всего вопросов у общественности и экологов возникало к министерству в части охраны и использования особо охраняемых природных территорий. В частности, огромной проблемой стала хозяйственная деятельность и строительство в ООПТ, а также бесконтрольный джиппинг в лесах и заповедниках. Также процветает незаконное строительство рекреационных и жилых объектов в водоохранной морской зоне.

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