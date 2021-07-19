На Кубани возбудили дело после нападения льва на ребенка

Новости

В правительстве поддержали запрет продажи животных в зоомагазинах 14:42
Жилищные сертификаты в этом году получили около 3,5 тысячи семей 14:37
В Татарстане мужчину убило током в бассейне 14:35
Матвиенко предложила отработать в Амурской области схему газификации домов 14:33
Росстат зафиксировал рост объема строительства жилья в регионах 14:20
В Хакасии начал работать мобильный госпиталь Минобороны 14:20
"Перевал Дятлова" выйдет на HBO Max 14:19
В Волгоградской области подростка засыпало 14 тоннами пшеницы 14:15
Россияне стали больше экономить 14:09
МХАТ заключил новый контракт с Ольгой Бузовой 14:07
Под Костромой бетонной плитой придавило двух детей 14:06
"Роскосмос" планирует повысить зарплаты на космических предприятиях 14:03
Правительство доложит президенту об инициативах по достижению наццелей 13:59
Экипажи российских Ми-8 отработали высадку десанта в горах Тянь-Шаня 13:55
Минпромторг потребует снижения цен на овощи в магазинах 13:49
Дуэйн Джонсон может стать героем третьего "Космического джема" 13:49
Песков: Тема Афганистана затрагивалась на встрече Путина и Байдена 13:48
В Москве задержали изготовителей поддельных медицинских справок 13:47
В "Лукойле" назвали условие падения цен на бензин до 20 рублей за литр 13:44
Песков: Решение по делу Калви не сможет повлиять на бизнес-сообщество в РФ 13:42
Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизируется 13:42
РПЦ: Ризу-оклад Казанской иконы Божией Матери передали в восстановленный храм в Казани 13:35
Недобросовестный застройщик нанес ущерб дольщикам на 310 млн рублей 13:34
Число жертв наводнения в Германии достигло 164 13:21
Захвативший банк тюменец направлен на психиатрическую экспертизу 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
19.07.2021 14:03
Рубрика: Происшествия

На Кубани возбудили дело после нападения льва на ребенка

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Армавирским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя, подозреваемого в оказании опасной для жизни и здоровья услуги, в результате которой пострадала 13-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Фото: скриншот vesti.ru
Прокуратура требует ужесточить обвинение девушке, сбившей детей в Москве

Напомним, шокирующий инцидент произошел 16 июля на базе отдыха в селе Марьино Успенского района. В пятницу вечером на базе отдыха вместе с родственниками находилась 13-летняя девочка, приехавшая на каникулы в гости к бабушке из Подмосковья.

Ребенка привезли на базу отдыха, чтобы посмотреть на разрекламированный зверинец. В проспекте указано, что в культурно-зрелищных целях на территории базы отдыха размещены клетки-вольеры с дикими животными, в том числе со львами, с волками и медведем. Но, как оказалось, лицензия на разрешение данного вида деятельности у индивидуального предпринимателя отсутствует.

По словам очевидцев, девочка захотела сделать селфи и повернулась спиной к клетке хищника, который, видимо, лапой дотянулся до ее плеча. Вызванная карета скорой помощи доставила пострадавшую в ближайшую клинику.

Врач городской больницы № 2 Армавира, осмотрев девочку, зафиксировал укушенные раны правого предплечья и кисти. Ребенка госпитализировали в детское хирургическое отделение.

Сегодня случившемуся дана правовая оценка: владелец самовольного зверинца стал фигурантом уголовного дела. Подробности случившегося сообщает пресс-служба краевого управления СКР:

- 16 июля несовершеннолетняя отдыхающая подошла к вольеру, в котором содержались два льва, и протянула руку к внешнему ограждению, чтобы сфотографировать животных. В это время лев ударил лапой по руке ребенка. В результате несовершеннолетней были причинены травмы предплечья и кисти. Пострадавшая была госпитализирована, в настоящее время угрозы ее жизни не имеется. В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.

Расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

"Роскосмос" планирует повысить зарплаты на космических предприятиях
В Совфеде выступили за обязательный техосмотр автомобилей
Депутат предложил доплачивать пенсионерам за вакцинацию
Алексей Березуцкий утвержден главным тренером ЦСКА
"Академик Черский" приступил к укладке "Северного потока-2" у Германии
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве несостоявшегося террориста
Почему на дорогах в Подмосковье медленно снижается аварийность