На Кубани возбудили дело после нападения льва на ребенка

Армавирским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя, подозреваемого в оказании опасной для жизни и здоровья услуги, в результате которой пострадала 13-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Напомним, шокирующий инцидент произошел 16 июля на базе отдыха в селе Марьино Успенского района. В пятницу вечером на базе отдыха вместе с родственниками находилась 13-летняя девочка, приехавшая на каникулы в гости к бабушке из Подмосковья.

Ребенка привезли на базу отдыха, чтобы посмотреть на разрекламированный зверинец. В проспекте указано, что в культурно-зрелищных целях на территории базы отдыха размещены клетки-вольеры с дикими животными, в том числе со львами, с волками и медведем. Но, как оказалось, лицензия на разрешение данного вида деятельности у индивидуального предпринимателя отсутствует.

По словам очевидцев, девочка захотела сделать селфи и повернулась спиной к клетке хищника, который, видимо, лапой дотянулся до ее плеча. Вызванная карета скорой помощи доставила пострадавшую в ближайшую клинику.

Врач городской больницы № 2 Армавира, осмотрев девочку, зафиксировал укушенные раны правого предплечья и кисти. Ребенка госпитализировали в детское хирургическое отделение.

Сегодня случившемуся дана правовая оценка: владелец самовольного зверинца стал фигурантом уголовного дела. Подробности случившегося сообщает пресс-служба краевого управления СКР:

- 16 июля несовершеннолетняя отдыхающая подошла к вольеру, в котором содержались два льва, и протянула руку к внешнему ограждению, чтобы сфотографировать животных. В это время лев ударил лапой по руке ребенка. В результате несовершеннолетней были причинены травмы предплечья и кисти. Пострадавшая была госпитализирована, в настоящее время угрозы ее жизни не имеется. В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.

Расследование уголовного дела продолжается.