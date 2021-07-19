Прокуратура Севастополя начала проверку по факту ДТП с пятью погибшими

Прокуратура Севастополя начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения по факту автокатастрофы у горы Гасфорта, в которой погибли пять человек и несколько пострадали. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По уточненным данным, около шести часов вечера на автодороге Севастополь-Ялта грузовой автомобиль Mercedes выехал на полосу встречного движения. Он начал поочередно "собирать" иномарки Mercedes, Daewoo, Renault, Hyundai и Nissan. Но по-настоящему трагическим это ДТП стало для автомобиля Renault, который грузовик протащил около 700 метров и в котором ехала семья - родители и двое подростков. Все они погибли. Грузовик после смертельного тарана вылетел с трассы в кювет - его водитель тоже скончался. Также имеются пострадавшие.

На место происшествия выехали прокурор Севастополя Марк Большедворский, зампрокурора города Андрей Жугин и прокурор Балаклавского района Сергей Журавлев. На участке дороги, где произошло ДТП, они увидели нагромождение искореженных и обгоревших автомобилей и их обломков. Некоторые авто не подлежат восстановлению.

- Прокуратура контролирует процессуальную проверку по факту ДТП. Также будет дана оценка соблюдения законодательства в деятельности транспортной компании, являющейся собственником грузового автомобиля, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Севастополя. - По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

На месте работают и следователи-криминалисты Главного следственного управления СКР по РК и Севастополю, которые изучают обстоятельства ДТП, чтобы возбудить уголовное дело по факту гибели пяти человек в автокатастрофе.

В департаменте здравоохранения Севастополя уточнили, что в учреждения здравоохранения после автокатастрофы были госпитализированы три человека, и их состояние медики оценивают как удовлетворительное.