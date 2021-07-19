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19.07.2021 15:30
Рубрика: Общество

"Ростелеком" построил цифровую инфраструктуру для ветроэлектростанции на Дону

Текст: Олег Сергеев
"Ростелеком" в Ростовской области построил оптическую инфраструктуру и подключил к цифровым сервисам Марченковскую ветроэлектростанцию (ВЭС) АО "НоваВинд" (дивизион госкорпорации "Росатом" по ветроэнергетике). ВЭС введена в эксплуатацию в начале июля 2021 года, ее мощность составляет 120 МВт - это сравнимо с месячным потреблением энергии города с населением более 100 тысяч человек.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

Специалисты "Ростелекома" проложили около 9 километров кабеля, в том числе 7,6 километра - под землей, включая коммуникации и дороги. Работы велись на этапе строительства электростанции, в сложных погодных условиях. Помимо подключения к интернету оператор обеспечил ветроэлектростанцию цифровой телефонией и каналами связи (Е1 и VPN). Марченковская ВЭС стала четвертым завершенным проектом АО "НоваВинд" на юге России. Для всех действующих ветропарков "Ростелеком" создал цифровую инфраструктуру.

Фото: ПАО "Ростелеком"
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- "Ростелеком" - надежный цифровой партнер, который гарантирует качество услуг для наших объектов. Совместные высокотехнологичные проекты в Ростовской области, Ставропольском крае и республике Адыгея укрепили нашу уверенность в правильном выборе партнера, - отметил директор департамента по информационным технологиям АО "НоваВинд" Дмитрий Николин.

Принцип работы Марченковской ВЭС основан на технологии межмашинного взаимодействия. Ветроустановки обеспечены датчиками, контроллерами и системами управления, которые передают данные в единую автоматизированную систему. Она, в свою очередь, регулирует работу лопастей в зависимости от скорости и направления ветра, прогнозирует поломки и обеспечивает стабильность технологических процессов. Сотрудники ВЭС с помощью сетевых решений "Ростелекома" собирают телеметрические данные и координируют совместную работу.

- В этом году Ростовская область вышла на первое место в стране по установленной мощности ветрогенерации. Ветроэнергетика - самый перспективный источник зеленой энергии. Каждый подобный объект имеет инновационную составляющую, работает на основе цифровых сервисов и построен с ориентиром на будущее. Качественная цифровая инфраструктура - ключевой фактор успеха ветропарков. Это уже четвертый совместный проект "Ростелекома" и "НоваВинд" на юге России, и мы намерены развивать наше партнерство дальше, - отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала "Юг" Сергей Мордасов.

ВЭС состоит из 48 ветроустановок по 2,5 МВт каждая. Все компоненты и узлы для ветроэнергетических установок, а также программное обеспечение проекта созданы российскими разработчиками.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край ЮФО Ростовская область ЮФО Калмыкия ЮФО Волгоградская область ЮФО Астраханская область «Ростелеком» - национальный цифровой провайдер на юге

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