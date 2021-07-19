В Крыму турист насмерть разбился в ущелье у Чертового пальца

В Крыму на туристической тропе на горе Сокол, в районе Чертового пальца, погиб сорвавшийся со скалы турист. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Очевидцы трагедии сообщили в местный посиково-спасательный отряд, что мужчина оступился и упал в ущелье Шайтан-Дере.

- К месту выехала дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-спас", - рассказали в пресс-службе регионального МЧС. - В результате поисковых мероприятий пострадавшего обнаружили без признаков жизни в ущелье Шайтан-Дере на глубине около 12 метров.

С помощью оборудованной переправы и носилок тело погибшего спустили к подножию горы Сокол и передали сотрудникам полиции Судака для проведения следственных действий.

Еще одной туристке накануне стало плохо из-за аномальной жары. Потребовалась помощь 30-летней женщине, отдыхавшей дикарем в Акульей бухте у мыса Меганом. С тепловым ударом и обезвоживанием организма ее пришлось эвакуировать с помощью лодки. Пострадавшая доставлена в Судакскую горбольницу.