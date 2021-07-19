В Крыму в страшном ДТП погибли пять человек

Новости

ВОЗ зафиксировала распространение лямбда-штамма COVID-19 в 30 странах 00:30
Власти Франции заявили о четвертой волне пандемии 19.07.2021
Джонсон: Осенью в ночные клубы будут пускать только вакцинированных 19.07.2021
Путин внес поправки о продлении предельного срока службы генералов и маршалов 19.07.2021
Немецкую систему оповещения о наводнениях раскритиковали за провал 19.07.2021
В Тегеране объявлен локдаун 19.07.2021
В Вооруженных силах 1 866 военнослужащих с коронавирусом 19.07.2021
В США вынесен первый уголовный приговор по делу об осаде Капитолия 19.07.2021
Около 20 человек погибли при взрыве в Багдаде 19.07.2021
В испанской Марбелье автомобиль влетел в террасу ресторана 19.07.2021
Все справки в России к 2024 году планируют выдавать в электронном виде 19.07.2021
Березуцкий рассказал, в какой футбол будет при нем играть ЦСКА 19.07.2021
Путин поручил постоянно анализировать выполнение национальных целей 19.07.2021
Дочь Анастасии Заворотнюк заразилась коронавирусом 19.07.2021
Анатолий Яновский освобожден от должности заместителя министра энергетики 19.07.2021
В Британии начнут прививать детей с 12 лет с тяжелыми заболеваниями 19.07.2021
Профессор РАН Мажуга: Московские ученые и депутаты могут сделать реальный вклад в борьбу с глобальным потеплением 19.07.2021
Путин призвал сохранить макроэкономическую стабильность при планировании допрасходов бюджета 19.07.2021
Российские 5G могут появиться в городах-миллионниках через 3 года 19.07.2021
Механизм поддержки застройщиков будет запущен до конца месяца 19.07.2021
Путин поручил кабмину заняться повышением занятости среди молодежи 19.07.2021
Белоусов: Реальные располагаемые доходы россиян растут на 3% 19.07.2021
Трассу Москва-Казань-Екатеринбург к концу года построят на 20% 19.07.2021
Путин поручил полпредам подключиться к проектам по ликвидации свалок 19.07.2021
В Минобороны обсудили вопросы военного сотрудничества с Шри-Ланкой 19.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
С каким ЕГЭ примут в вуз
С каким ЕГЭ примут в вуз
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
19.07.2021 23:10
Рубрика: Происшествия

В Крыму в страшном ДТП погибли пять человек

Текст: Илья Изотов ("Российская газета", Севастополь)
Российская газета - Столичный выпуск № 161(8512)
Грузовик Mercedes с отказавшими тормозами, по предварительным данным, стал причиной масштабной автокатастрофы в районе горы Гасфорта в Севастополе, произошедшей в понедельник вечером. Пять человек погибли, еще несколько пострадали.

Mercedes на крутом повороте трассы Севастополь - Ялта неожиданно вылетел на полосу встречного движения и начал поочередно "собирать" иномарки. Но по-настоящему трагическим это ДТП стало для автомобиля Renault, в котором ехала семья - родители и двое подростков. Все они погибли. Грузовик после смертельного тарана вылетел с трассы в кювет - его водитель тоже скончался. На участке дороги, где произошло ДТП, осталось нагромождение искореженных и обгоревших автомобилей и их обломков. Некоторые авто не подлежат восстановлению.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
В Севастополе возбудили дело о гибели пяти человек в ДТП с грузовиком

- Руководство, опытные следователи и следователи-криминалисты выехали к месту происшествия, - сообщили "РГ" в пресс-службе Главного следственного управления СК по РК и Севастополю.

В департаменте здравоохранения Севастополя уточнили, что в учреждения здравоохранения после автокатастрофы были госпитализированы три человека и их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Путин назвал нерешенные проблемы России
Собрание мусульман РФ издало фетву с неодобрением отказа от вакцинации
"Роскосмос" планирует повысить зарплаты на космических предприятиях
ФМБА начало клинические исследования вакцины от COVID-19
В Турции допустили закрытие границ страны из-за штамма "дельта"
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве несостоявшегося террориста
Почему на дорогах в Подмосковье медленно снижается аварийность