В Крыму в страшном ДТП погибли пять человек

Грузовик Mercedes с отказавшими тормозами, по предварительным данным, стал причиной масштабной автокатастрофы в районе горы Гасфорта в Севастополе, произошедшей в понедельник вечером. Пять человек погибли, еще несколько пострадали.

Mercedes на крутом повороте трассы Севастополь - Ялта неожиданно вылетел на полосу встречного движения и начал поочередно "собирать" иномарки. Но по-настоящему трагическим это ДТП стало для автомобиля Renault, в котором ехала семья - родители и двое подростков. Все они погибли. Грузовик после смертельного тарана вылетел с трассы в кювет - его водитель тоже скончался. На участке дороги, где произошло ДТП, осталось нагромождение искореженных и обгоревших автомобилей и их обломков. Некоторые авто не подлежат восстановлению.

- Руководство, опытные следователи и следователи-криминалисты выехали к месту происшествия, - сообщили "РГ" в пресс-службе Главного следственного управления СК по РК и Севастополю.

В департаменте здравоохранения Севастополя уточнили, что в учреждения здравоохранения после автокатастрофы были госпитализированы три человека и их состояние медики оценивают как удовлетворительное.