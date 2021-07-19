В Крыму защитят от потопов и селей 13 населенных пунктов

Общественный совет при Госкомводхозе РК одобрил изменения в государственную программы развития водохозяйственного комплекса Республики Крым, которые призваны защитить от негативного воздействия ливней и селей 13 населенных пунктов. Это особенно актуально после разрушительных потопов, которые Керчь, Ялта и Бахчисарай пережили в июне и начале июля.

Как пояснил руководитель Госкомитета по водному хозяйству Игорь Вайль, внесение поправок позволит обеспечить софинансирование новых инфраструктурных объектов инженерной защиты от затоплений и подтоплений в рамках ФЦП развития Крыма

- В проекте предусматривается регулирование ливневого стока путем создания каскадов прудов, устройство нагорных перехватывающих каналов, дамб и других сооружений инженерной защиты территорий на русле реки Катарлез, - рассказал Игорь Вайль. - До 2024 года на реках Булганак, Катарлез, Мелек-Чесме, Джарджава планируется расчистка и профилирование русел протяженностью 34,94 километра, капремонт или реконструкция гидротехнических сооружений длиной 6,7 километра.

В целом к 2024 году планируется расчистить русла крымских рек на протяжении почти 75 километров, а также реконструировать сооружения инженерной защиты и берегоукрепления длиной 8,4 километра.

Также Вайль напомнил, что в Республике Крым сейчас 44 зоны подтопления на территории практически всех муниципалитетов полуострова. И в соответствии с Водным кодексом РФ в таких зонах установлены жесткие ограничения на строительство объектов капитального строительства без инженерной защиты. Сведения обо всех зонах затопления внесены в Единый госреестр недвижимости и размещены на публичной кадастровой карте Росреестра России.