В Крыму защитят от потопов и селей 13 населенных пунктов

Новости

Кинотеатры поссорились с Disney из-за "Черной вдовы" 17:41
Кабмин подготовил 42 инициативы для реализации национальных целей развития 17:35
Путин: Рост ВВП по итогам года составит около 4% 17:34
В КПРФ прокомментировали письмо Прилепина о создании коалиции 17:28
Итальянский журналист помещен на карантин в Токио 17:28
Путин: Все уровни власти должны наращивать темпы работы по нацпроектам 17:27
"Рособоронэкспорт" покажет на МАКС-2021 новинки и бестселлеры 17:23
В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за жары 17:23
Сергей Бурунов заявил о завершении съемок нового "Форта Боярд" 17:21
Лукашенко прокомментировал влияние санкций на Беларусь 17:20
СМИ: Три женщины претендуют на пост генсека НАТО 17:16
Названы регионы с самыми дешевыми дачами 17:10
Обнаруженную в Ленобласти подземную "частную тюрьму" начали закапывать 17:00
"Автодор" отметил рост интенсивности движения по ЦКАД 16:58
Франция выдала России особо крупного мошенника 16:57
Собрание мусульман РФ издало фетву с неодобрением отказа от вакцинации 16:43
Путин выразил соболезнования королю Бельгии в связи с наводнениями 16:40
Разработчики рассказали, как выглядит биочип для определения COVID-19 16:40
В Ленинградской области обнаружили подземную "частную тюрьму" 16:30
Скончался белорусский композитор Андрей Мдивани 16:26
В ноябре выберут лучших соцработников страны 16:00
Студент из Нигерии погиб на калининградском пляже, спасая девушку 15:47
На МАКС-2021 покажут, как безопасно посадить вертолет на воду 15:42
Путин 20 июля проведет переговоры с президентом Азербайджана 15:40
Роспотребнадзор запретил рукопожатия и прием пищи на избирательных участках 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
19.07.2021 16:14
Рубрика: Экономика

В Крыму защитят от потопов и селей 13 населенных пунктов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Ялты Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Фото: Пресс-служба администрации Ялты

Общественный совет при Госкомводхозе РК одобрил изменения в государственную программы развития водохозяйственного комплекса Республики Крым, которые призваны защитить от негативного воздействия ливней и селей 13 населенных пунктов. Это особенно актуально после разрушительных потопов, которые Керчь, Ялта и Бахчисарай пережили в июне и начале июля.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
В Крыму начали принимать заявления на компенсации за утонувшие авто

Как пояснил руководитель Госкомитета по водному хозяйству Игорь Вайль, внесение поправок позволит обеспечить софинансирование новых инфраструктурных объектов инженерной защиты от затоплений и подтоплений в рамках ФЦП развития Крыма

- В проекте предусматривается регулирование ливневого стока путем создания каскадов прудов, устройство нагорных перехватывающих каналов, дамб и других сооружений инженерной защиты территорий на русле реки Катарлез, - рассказал Игорь Вайль. - До 2024 года на реках Булганак, Катарлез, Мелек-Чесме, Джарджава планируется расчистка и профилирование русел протяженностью 34,94 километра, капремонт или реконструкция гидротехнических сооружений длиной 6,7 километра.

В целом к 2024 году планируется расчистить русла крымских рек на протяжении почти 75 километров, а также реконструировать сооружения инженерной защиты и берегоукрепления длиной 8,4 километра.

Также Вайль напомнил, что в Республике Крым сейчас 44 зоны подтопления на территории практически всех муниципалитетов полуострова. И в соответствии с Водным кодексом РФ в таких зонах установлены жесткие ограничения на строительство объектов капитального строительства без инженерной защиты. Сведения обо всех зонах затопления внесены в Единый госреестр недвижимости и размещены на публичной кадастровой карте Росреестра России.

В регионах Экономика ЖКХ Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин примет участие в церемонии открытия авиакосмического салона МАКС
"Роскосмос" планирует повысить зарплаты на космических предприятиях
В Совфеде выступили за обязательный техосмотр автомобилей
В Турции допустили закрытие границ страны из-за штамма "дельта"
Глава совета при Минтруде ответила на идею ввести пособия за прививку
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае