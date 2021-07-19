В курортных городах Крыма аренда жилья подорожала на 8-25 процентов

Новости

В ноябре выберут лучших соцработников страны 16:00
Студент из Нигерии погиб на калининградском пляже, спасая девушку 15:47
На МАКС-2021 покажут, как безопасно посадить вертолет на воду 15:42
Путин 20 июля проведет переговоры с президентом Азербайджана 15:40
Роспотребнадзор запретил рукопожатия и прием пищи на избирательных участках 15:39
Рособрнадзор: ЕГЭ в дополнительный период прошел без сбоев 15:36
Школьники смогут создавать цифровые портфолио с 2024 года 15:31
Роспотребнадзор рекомендует кандидатам собирать подписи на свежем воздухе 15:22
Устрицы угрожают проведению соревнований в гребле на Олимпиаде в Токио 15:13
Глава совета при Минтруде ответила на идею ввести пособия за прививку 15:10
Яровая: Назначение вице-премьеров кураторами округов повысит ответственность кабмина 15:04
АКОРТ: Поставщики продуктов требуют от ритейлеров повысить цены 15:03
Эксперты выявили в сети более 5 тысяч мошеннических сайтов о COVID-19 15:00
На Ставрополье от COVID-19 умерла "идейная антипрививочница" 14:51
Новосибирский вирусолог назвал новые симптомы коронавируса 14:51
Тренер российских фехтовальщиков починил душ в олимпийской деревне в Токио 14:48
Татьяну Москалькову после перенесенного коронавируса выписали из больницы 14:45
На пляже Анапы появился первый бесплатный Wi-Fi 14:43
Лавров: Москва изучает возможность производства в Никарагуа одной из вакцин 14:42
В правительстве поддержали запрет продажи животных в зоомагазинах 14:42
Жилищные сертификаты в этом году получили около 3,5 тысячи семей 14:37
В Татарстане мужчину убило током в бассейне 14:35
Матвиенко предложила отработать в Амурской области схему газификации домов 14:33
Росстат зафиксировал рост объема строительства жилья в регионах 14:20
В Хакасии начал работать мобильный госпиталь Минобороны 14:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Летные гибриды и стеклянные фюзеляжи: какой авиация будет завтра
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
19.07.2021 15:58
Рубрика: Экономика

В курортных городах Крыма аренда жилья подорожала на 8-25 процентов

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )

В Крыму в курортных городах выросла стоимость посуточной аренды квартир. В июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее подорожало жилье в Евпатории, Алупке и Феодосии, сообщили "РГ" эксперты "Авито".

Фото: Илья Изотов/ РГ
Бронирование отдыха в Крыму возросло на 20 процентов

Средняя цена посуточной аренды квартир в июле 2021 по сравнению с июлем 2020 годом выросла в Евпатории на четверть - до 2500 рублей в сутки. В Алупке жилье подорожало на 20 процентов, средняя цена аренды - 3000 рублей в сутки, в Феодосии - на 15 процентов, до 2300 рублей.

А вот в Алуште и Керчи цены выросли не так заметно. Средняя цена аренды квартиры в Алуште увеличилась на 8 процентов и составила 2700 рублей в сутки, в Керчи - на 6,7 процента до 1600 рублей в сутки. В Ялте по данным аналитиков "Авито", средняя арендная ставка не изменилась и по-прежнему 3000 рублей в сутки.

- В целом туристы интересуются жильем во всех популярных курортных городах Крыма. Но чаще всего в Евпатории, там по сравнению с июлем 2020 года спрос на посуточную аренду жилья вырос на четыре процента. Также спрос вырос в Керчи на 24 процента, - отмечает руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин.

Вместе с тем в июле спрос снизился на краткосрочную аренду квартир в Ялте на 70 процентов, что объясняется подтоплением города в июне и закрытием пляжей.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин примет участие в церемонии открытия авиакосмического салона МАКС
"Роскосмос" планирует повысить зарплаты на космических предприятиях
В Совфеде выступили за обязательный техосмотр автомобилей
В Турции допустили закрытие границ страны из-за штамма "дельта"
Глава совета при Минтруде ответила на идею ввести пособия за прививку
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае