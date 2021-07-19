В курортных городах Крыма аренда жилья подорожала на 8-25 процентов

В Крыму в курортных городах выросла стоимость посуточной аренды квартир. В июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наиболее подорожало жилье в Евпатории, Алупке и Феодосии, сообщили "РГ" эксперты "Авито".

Средняя цена посуточной аренды квартир в июле 2021 по сравнению с июлем 2020 годом выросла в Евпатории на четверть - до 2500 рублей в сутки. В Алупке жилье подорожало на 20 процентов, средняя цена аренды - 3000 рублей в сутки, в Феодосии - на 15 процентов, до 2300 рублей.

А вот в Алуште и Керчи цены выросли не так заметно. Средняя цена аренды квартиры в Алуште увеличилась на 8 процентов и составила 2700 рублей в сутки, в Керчи - на 6,7 процента до 1600 рублей в сутки. В Ялте по данным аналитиков "Авито", средняя арендная ставка не изменилась и по-прежнему 3000 рублей в сутки.

- В целом туристы интересуются жильем во всех популярных курортных городах Крыма. Но чаще всего в Евпатории, там по сравнению с июлем 2020 года спрос на посуточную аренду жилья вырос на четыре процента. Также спрос вырос в Керчи на 24 процента, - отмечает руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин.

Вместе с тем в июле спрос снизился на краткосрочную аренду квартир в Ялте на 70 процентов, что объясняется подтоплением города в июне и закрытием пляжей.