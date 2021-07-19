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19.07.2021 12:28
Рубрика: Происшествия

В Новороссийске произошло аварийное отключение воды

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Из-за отключения электроэнергии на насосном оборудовании жители Новороссийска остались без воды.

В Воронежской области 33 тысячи человек осталось без воды из-за аварии

Информация в местный "Водоканал" поступила в понедельник в 5.10. Организация организовала подвоз холодной воды, который будет осуществляться автоцистернами по заявкам. В связи с этим чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

"После выхода Троицкого группового водопровода на режим подача водоснабжения будет восстановлена, - сообщили в пресс-службе новороссийского "Водоканала". - Сегодня к вечеру вода появится".

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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