В Новороссийске произошло аварийное отключение воды

Из-за отключения электроэнергии на насосном оборудовании жители Новороссийска остались без воды.

Информация в местный "Водоканал" поступила в понедельник в 5.10. Организация организовала подвоз холодной воды, который будет осуществляться автоцистернами по заявкам. В связи с этим чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

"После выхода Троицкого группового водопровода на режим подача водоснабжения будет восстановлена, - сообщили в пресс-службе новороссийского "Водоканала". - Сегодня к вечеру вода появится".