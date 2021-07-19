В ресторане Сочи оживили десерт с помощью маски в Instagram

В меню ресторана одного из сочинских горных курортов Красной Поляны появился необычный "десерт с дополненной реальностью". Так в понедельник местные рестораторы анонсировали запуск нового блюда с игровой механикой.

По их словам, использование маски в Instagram позволяет не просто оживить блюдо, но и вовлечь гостя в игру. Такая механика была разработана специально для ресторана и внедрена впервые.

- Мы живем в то время, когда магия стала частью бизнеса - симбиоз реального и дополненного миров создают уникальные возможности для компаний и их клиентов, - рассказал главный инженер по проектированию дополненной реальности Денис Воропанов. - Мы вводим потребителя в новое состояние, благодаря ни с чем несравнимому яркому эмоциональному сопровождению, которое часто сравнивают с чудом.

Новинку прорабатывал бренд-шеф ресторана Илья Захаров.

- В ресторане мы стремимся окружать гостей разными впечатлениями - вкусом, ароматом, красотой блюд, экспериментируем с подачей, - отметил он. - Появление десерта с дополненной реальностью позволяет не только удивить гостя вкусовым сочетанием, но и вовлечь его в игру. Маска в Instagram - это зрелищно и эффектно, а также просто, так как практически все пользуются этой платформой. Мы создали реальность, в которой наши гости ощутят новый уровень комфорта и наслаждения.

Десерт представляет собой шоколадное кремю из двух видов бельгийского шоколада на шоколадном бисквите и вишневый конфитюр в форме из белого шоколада. Уточняется, что его стоимость - 490 рублей.

Тем временем

Как заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале, сейчас в южной столице страны отдыхают 200 тысяч туристов. Только на одном горном курорте насчитывается примерно 50 точек общественного питания, а всего в городе, по информации президента Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анны Нетягиной, около тысячи ресторанов и кафе.