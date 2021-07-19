В Севастополе пять человек погибли в автокатастрофе с грузовиком

В Севастополе произошла крупная автокатастрофа с участием четырех легковых и одного грузового автомобиля, в которой по предварительным данным погибли пять человек.

ДТП произошло на автотрассе Севастополь - Ялта, а районе горы Гасфорта. Грузовой автомобиль с неисправными тормозами неожиданно выехал на полосу встречного движения на крутом повороте, протаранил четыре легковых автомобиля и вылетел с проезжей части.

Жертвами ДТП стали пять человек - трое взрослых и два подростка. Четыре человека в том числе - это члены одной семьи, ехавшие на автомобиле "Москвич". Погиб и водитель грузового автомобиля.

- Руководство, опытные следователи и следователи-криминалисты выехали к месту происшествия в Балаклавском районе Севастополя, - сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по РК и Севастополю. - Число пострадавших и жертв уточняется.