В синагогу Севастополя ограничили доступ из-за коронавируса

В Севастополе попасть в местную синагогу с понедельника, 19 июля, возможно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител либо отрицательным ПЦР-тестом, сданным посетителем не более чем за три дня до визита в молитвенное здание. Об этом "РГ" сообщил главный раввин города Биньямин Вольф.

Священнослужитель назвал эти ограничения вынужденными и призванными не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации и, вероятно, полного закрытия синагоги, как во время первой волны пандемии.

Раввин признался, что привился одним из первых и активно пропагандирует свою позицию среди прихожан.

В департаменте внутренней политики правительства Севастополя пояснили, что руководители общин и религиозных организаций вправе самостоятельно принимать такие решения, без каких-либо санкций со стороны властей.

- Это они вправе регулировать самостоятельно, согласно федеральному законодательству, - уточнили в ведомстве РИА Новости и добавили, что пока не получали жалоб из-за введенных в севастопольской синагоге ограничительных мер. В то же время в правительстве города отметили, что не обладают информацией о том, что религиозные организации других конфессий готовят такое же решение.

С прошлой недели в Севастополе действуют новые правила для туристов: при заселении в отели они обязаны предоставить анализ на антитела к COVID-19 или сертификат о вакцинации, результаты ПЦР-тестов больше не принимают.