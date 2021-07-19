В станице на Кубани трехэтажное здание горит на площади 600 кв.м.

Во второй половине дня 19 июля в станице Новотитаровской Динского района Краснодарского края начался пожар в трехэтажном здании. Как сообщили в ГУ МЧС региона, сейчас туда продолжают прибывать пожарные расчеты.

- Сигнал о пожаре поступил диспетчеру в 17.21. В 17.28 прибыло первое подразделение. Установлено, что произошло возгорание трехэтажного здания на площади 600 квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Здание находится на перекрестке улиц Ленина и Широкой в Новотитаровской, примерно в 25 километрах от Краснодара. В нем располагается несколько магазинов, здание нежилое. О пострадавших пока не сообщается.

Ночью с 18 на 19 июля в той же станице случился пожар на Казачьем рынке. Сгорело несколько построек на площади около 300 квадратных метров. Предварительная причина этого пожара - короткое замыкание.