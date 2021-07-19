В Волжском поставили памятник покровителю медиков Луке Крымскому

Возле одной из больниц Волжского в Волгоградской области открыли и освятили памятник хирургу Валентину Войно-Ясенецкому, известному также как архиепископ Лука.

- В конце войны он стал архиепископом Тамбовским, а потом Крымским. К концу жизни Лука ослеп, но продолжал консультировать врачей. В жизни он претерпел большие трудности. А как ученый он хотел дать понять, что у человека есть и дух, и душа, и тело, - сказал после освящения епископ Калачевский и Палласовский Иоанн.

Как сообщила журналистам заместитель председателя облздрава Марина Гаврилова, рассматривается вопрос о том, чтобы присвоить имя святого Луки (Войно-Ясенецкий канонизирован Украинской (Московского патриархата) и Русской православными церквями) городской клинической больнице №3, возле которой установлен памятник.