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19.07.2021 05:09
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил жителей юга России о сильной жаре и "опасном солнце"

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Аномальная жара прогнозируется до середины недели в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа. На Черноморском побережье в это время будет опасная солнечная активность.

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Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС. Он уточнил, что особенно сильная жара ожидается в Астраханской и Волгоградской областях, где будет +40...+42, в Калмыкии - до +44, в Северо-Кавказских республиках, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии - до +40 градусов.

Температура выше климатической нормы на 4-5 градусов также ожидается в Ростовской области, Краснодарском крае и Ставрополье. В этих регионах столбики термометра поднимутся до + 37…+41 градусов.

При этом на Черноморском побережье такой сильной жары не ожидается, будет около +30. Однако там в ближайшие дни прогнозируется "опасное солнце". "Хоть и облачно будет в Краснодарском крае и Крыму, но ультрафиолетовый индекс повышается там до семи единиц", - отметил Вильфанд.

Стандарт ультрафиолетового индекса был разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. При значениях индекса от 3 до 7 единиц рекомендуется в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, пользоваться солнцезащитным средствами. При значениях выше 8 - лучше всего в полуденные часы находиться в помещениях.

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