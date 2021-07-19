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19.07.2021 10:51
Рубрика: Общество

Химики синтезировали вещества для лечения старческих болезней мозга

Текст: Татьяна Воробьева
Уральские химики синтезировали соединения, которые помогут остановить дегенерацию нейронов при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и прочих тяжелых патологиях головного мозга, возникающих, как правило, в преклонном возрасте.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Эти вещества могут обеспечить прорыв в лечении нейродегенеративных патологий", - уверены в Уральском федеральном университете. Результаты исследования уже обнародованы в издании European Journal of Medicinal Chemistry.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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Суть новации в том, что ученые придумали, как активировать внутриклеточные механизмы борьбы с избытком так называемых амилоидных структур (амилоидоз - это нарушение белкового обмена - прим. ред.), которые накапливаются с годами в головном мозге и вызывают его деградацию.

"Соединения активируют синтез особых белков теплового шока и вызывают их накопление в клетке. Белки этого типа позволяют обезопасить нейрональную ткань от избытка токсичных амилоидов и защитить клетки от различных видов стресса, в том числе - характерного для нейродегенеративных заболеваний", - пояснил профессор кафедры органической и биомолекулярной химии Ирина Утепова.

Преимуществ у соединений, которые предлагают использовать химики, несколько. Авторы делают акцент на двух: во-первых, на выгодной технологии синтеза. А во-вторых, на их низкой токсичности.

Вещества апробировали на клеточных моделях болезни Альцгеймера и вторичных повреждений после черепно-мозговых травм. В обоих случаях наблюдался значительный терапевтический эффект, выживаемость нейрональных клеток росла.

"Самое эффективное из соединений проверили на живых тканях крыс с вторичными повреждениями после черепно-мозговых травм. По словам ученых, применение пирролилазина при реабилитации позволило грызунам избежать двигательных нарушений и дегенерации нейронов гиппокампа", - говорится в сообщении уральского вуза.

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