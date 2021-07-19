Югра признана лидером в стране по внедрению социальных сертификатов

Югру назвали лидером по внедрению социальных сертификатов среди регионов России. Опыт округа стал хорошей базой для тиражирования его и в других регионах России.

Это единодушно отметили эксперты в ходе семинара-совещания "Модель управления пилотными проектами по реализации федерального закона о государственном социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере". Мероприятие прошло в Ханты-Мансийске.

Отметим: закон вступил в силу год назад и собравшимся в Югре экспертам, представителям власти было важно обсудить, как идет его воплощение, какой опыт накопили регионы, какие трудности уже обозначились. В семинаре приняли участие заместитель министра финансов России Алексей Лавров, заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, заместитель министра спорта Азат Кадыров, а также представители восемнадцати регионов страны.

Что такое социальный сертификат, что это за новшество и что он дает простым людям, нагляднее всего можно пояснить на примере сертификатов на дополнительное образование. По сути это кошелек с определенной суммой, которую любой ребенок от 5 до 18 лет может потратить на занятия в кружках и секциях по выбору. Сумма, закладываемая в него, в каждом муниципалитете разная, она зависит от конкретных затрат - аренды, коммунальных платежей, зарплаты сотрудников и т.д. в каждом из регионов. Ни на что другое эту номинальную сумму израсходовать нельзя, да и на руки она не выдается. Еще важно, чтобы выбранная ребенком развивающая программа была лицензированной. Но при этом абсолютно неважно, частная она или муниципальная. Ввели систему для того, чтобы деньги, выделяемые государством на дополнительное образование детей, шли бы не в абстрактный общий котел детского развития, а прицельно на те кружки и секции, которые выбирает больше всего детей. Или, как подтвердили эксперты в ходе семинара, деньги должны идти за клиентом и никак иначе. Никто не вправе навязывать человеку услуги, которые его не устраивают. Тот же принцип действует и при выборе спортивных секций, образовательных программ в сфере занятости, оказания санаторно-курортного лечения и т. д. Механизм один: клиент голосует ногами. Югра стала пилотом при внедрении этого прогрессивного новшества. Сегодня здесь действует в общей сложности уже 13 сертификатов. Два вида на оказание услуг в сфере дополнительного образования и 11 - на социальное обслуживание.

- Впервые саму возможность участия негосударственных организаций в сфере социального обслуживания мы обсудили два года назад на Московском финансовом форуме, - отметила глава Югры Наталья Комарова в ходе семинара. - Тогда же были объявлены результаты конкурса Минфина, и Югра победила в номинации, оценивающей активность регионов в части оказания негосударственных услуг в социальной сфере. С тех пор Югра стала одним из пилотных регионов по внедрению опыта социальных сертификатов. И он доказал свою эффективность, потому что в него заложен главный базовый принцип - у людей должна быть возможность выбора.

Фото: Официальная страница Югры "ВКонтакте" vk.com/shtabugra

Как отмечают эксперты, по сути за этим стоит выбор каждого человека, на что ему тратить собственные деньги, пусть и выделяемые через государственные структуры. Как показала практика внедрения сертификатов в Югре, 99 процентов жителей довольны качеством оказываемых им социальных услуг. При этом уже больше половины из них предоставляют югорчанам негосударственные организации. Рынок коренным образом меняется на глазах.

- Мы очень ценим опыт Югры, ставшей первопроходцем по внедрению новых форм оказания социальных услуг, - отметил в ходе семинара заместитель министра финансов России Алексей Лавров. - Дискуссия с экспертами-югорчанами очень важна для того, чтобы новые для всей страны практики успешно внедрялись и в других регионах. Предлагаю встречаться в Югре каждый год в июле и "сверять часы", как мы продвинулись в достижении намеченных целей. Старт хороший. Отличные результаты Югры отмечают и в министерстве финансов и в министерстве экономического развития. Давайте все вместе двигаться дальше.

- Внедрение социального контракта, на мой взгляд, как никогда важно сегодня, в период заболеваемости коронавирусом, - отметила заместитель федерального министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова. - На пике пандемии уровень безработицы, по данным МОТ, достигал показателя 6,4 процента, сегодня- 4,9. Но расслабляться рано. И, думаю, именно социальные сертификаты помогли бы получать людям необходимое дополнительное образование, обучаться профессиям, которые помогут им найти новую работу. И, что важно, получать дополнительные профессиональные навыки можно не только в государственных организациях, но и в некоммерческих. Человек сам выберет те, что ему важнее и нужнее.

Между тем реализация дорожной карты по выполнению нового закона в Югре идет четко по плану, а по некоторым показателям уже отмечено достижение годовых показателей.

Так, по словам Ларисы Шанауриной, заместителя директора департамента экономического развития региона, за январь-июнь увеличилось число югорчан, выбравших услуги негосударственного поставщика. Например, в сфере образования этот показатель составляет 70 процентов. Кроме того, растет и число самих негосударственных поставщиков. В частности, в сфере социального обслуживания их уже 82 процента от общего числа, а в сфере физкультуры и спорта - 85,5 процента.

К слову, что касается спорта, Югра стала пилотом по внедрению сертификатов среди четырех регионов страны.

- Думаю, результаты мы сможем увидеть уже через год, - отметил заместитель министра спорта России Азат Кадыров на совещании в Ханты-Мансийске. - Уверен, что они будут существенными. Люди смогут получать услуги в самых лучших, по их мнению, организациях. В сфере оздоровления и спорта этот фактор важен как ни в какой другой.

Эксперты считают закон о государственном социальном заказе очень прогрессивным и важным. Он позволяет направлять бюджетные деньги исключительно по назначению, туда, где это нужнее людям. При этом и потребитель не скован рамками, он идет туда, где его обслужат качественнее.

Кстати

Федеральный закон о государственном социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере принят в 2020 году и действует пока только в ряде субъектов РФ, перечень которых утвержден правительством России. Действие закона продлится до 1 января 2025 года.