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19.07.2021 10:36
Рубрика: Происшествия

На Урале микрофинансовую организацию оштрафовали за угрозы в WhatsApp

Текст: Юлия Мякишева

В Екатеринбурге суд рассмотрел протокол об административном правонарушении на микрофинансовую организацию, который составили после жалобы клиентки на звонки и сообщения с угрозами и требованиями вернуть долг.

Фото: iStock
Как вернуть навязанный кредит от микрофинансовой организации

Как передает пресс-служба Свердловского областного суда, женщина заключила договор займа с фирмой, но не смогла платить, из-за чего накопилась задолженность. Вскоре ей начали звонить и писать в WhatsApp. Неизвестные унижали должницу, угрожали ей и ее семье, оказывали психическое давление. Тогда в ноябре 2020 года она обратилась за помощью в региональное управление ФССП.

Судебные приставы вынесли определение о возбуждении административного дела и проведения расследования, в ходе которого доказали поступление угроз должнице. Также выяснилось, что для запугивания неизвестные сказали, что у женщины скоро арестуют имущество, хотя с заявлением в суд микрофинансовая организация, как выяснилось, не обращалась.

Так, в отношении фирмы составили протокол по статье о нарушении законодательства о защите прав физлиц при взыскании долга. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил наказание в 30 тысяч рублей.

Ответчик не согласился с решением и подал жалобу в вышестоящую инстанцию: якобы органы не смогли доказать причастность конторы к угрозами и наличие состава преступления.

Свердловский облсуд, проверив материалы дела и доводы жалобы, не нашел оснований для отмены или изменения постановления.

Россияне стали чаще брать микрозаймы через интернет
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