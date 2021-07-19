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19.07.2021 07:56
Рубрика: Происшествия

Видео: В Екатеринбурге затопило улицы, обрушилась крыша в ТЦ

Текст: Екатерина Призова

Накануне сильный шторм обрушился на Екатеринбург: по предварительным данным, выпало около трети месячной нормы осадков. Ливень сопровождался грозой и порывами ветра.

Фото: Кадр из видео
Аэропорт Шереметьево затопило из-за сильного ливня

Не обошлось без инцидентов: соцсети заполнили фото и видео затопленных улиц - глохли машины, людям приходилось пересекать дороги и тротуары буквально вброд. В одном из крупных торговых центров обрушилась часть потолка - посетителей попросили покинуть здание, никто в результате инцидента не пострадал.

В поселке Монетный, в тридцати километрах от областного центра, упала опора линии электропередач, предположительно, из-за ветра. Люди остались без света. Восстановительные работы продолжились до утра понедельника.

Между тем на смену относительно прохладной и влажной погоде на Средний Урал вновь придет жара. На начавшейся неделе столбики термометра будут показывать 26-30 градусов днем. По данным синоптиков, существенных осадков не ожидается, но возможны небольшие кратковременные дожди.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург РГ-Видео

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