Росавиация не разрешила авиакомпаниям полеты на курорты Египта

Согласно документу, из Москвы, Петербурга и других регионов страны в Хургаду и Шарм-эль-Шейх планировали летать авиакомпании "Россия", "Уральские авиалинии", Nordwind Airlines, Azur Air, "Якутия", S7, iFly, "ИрАэро", "Азимут" и NordStar. Всего была подана 231 заявка.

Причина отказа в документе не указана.

Как указано на сайте Росавиации, в настоящее время на египетском направлении разрешены полеты из Москвы и некоторых региональных аэропортов в Каир.

Президент РФ Владимир Путин 8 июля отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, действовавший с ноября 2015 года.