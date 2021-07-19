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19.07.2021 16:11
Рубрика: Экономика

Росавиация не разрешила авиакомпаниям полеты на курорты Египта

Текст: Юлия Акиньшина
Российские авиакомпании не получили разрешение на выполнение международных рейсов в Египет, следует из приказа, опубликованного Росавиацией.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно документу, из Москвы, Петербурга и других регионов страны в Хургаду и Шарм-эль-Шейх планировали летать авиакомпании "Россия", "Уральские авиалинии", Nordwind Airlines, Azur Air, "Якутия", S7, iFly, "ИрАэро", "Азимут" и NordStar. Всего была подана 231 заявка.

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Причина отказа в документе не указана.

Как указано на сайте Росавиации, в настоящее время на египетском направлении разрешены полеты из Москвы и некоторых региональных аэропортов в Каир.

Президент РФ Владимир Путин 8 июля отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, действовавший с ноября 2015 года.

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