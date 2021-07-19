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19.07.2021 14:03
Рубрика: Общество

"Роскосмос" планирует повысить зарплаты на космических предприятиях

Текст: Наталия Ячменникова

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация намерена заняться вопросом повышения заработной платы на предприятиях ракетно-космической отрасли, назвав неправильной разницу заработка рабочих с зарплатами в самой госкорпорации.

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"Понятно, что создание госкорпорации прежде всего привело к повышению заработной платы в центральном аппарате, но это неправильно, когда такая зарплата есть в центральном аппарате, а на предприятиях она сильно разнится. Либо она разнится между директорами и рабочими высоких квалификаций", - цитирует РИА Новости слова Рогозина на встрече с отрядом космонавтов.

Ранее сообщалось, что по итогам совещания у президента 12 апреля космонавтам подняли зарплаты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому оклад кандидатов в космонавты возрастет с 60,9 тысячи до 129,5 тысячи рублей. У космонавтов он увеличится с 63,8 тысячи до 135,8 тысячи рублей, у тех из них, кто уже совершил полет в космос, - с 69,6 тысячи до 139,2 тысячи рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов - с 88,4 тысячи до 165,9 тысячи рублей. От новых ставок будут рассчитываться процентные надбавки.

До повышения зарплаты российских космонавтов были практически в два раза ниже, чем их коллег из США или Европы. В свою очередь, первый заместитель гендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников добавил, что космонавтам уже должна прийти повышенная зарплата. "Нам удалось с 1 января 2020 года сделать перерасчет по всем выплатам отряду, я так понимаю, сегодня эти деньги должны дойти до адресатов", - сказал он.

Глава "Роскосмоса" отметил, что повышение зарплат космонавтов стало началом работы по повышению зарплат в отрасли. По его словам, повышение содержания отряда космонавтов - это один из первых шагов. "Мы дальше обязательно будем двигаться и на предприятия, чтобы у инженеров, конструкторов тоже появилась дополнительная мотивация. Это как первая ласточка", - сказал Дмитрий Рогозин.

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