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19.07.2021 15:22
Рубрика: Власть

Роспотребнадзор рекомендует кандидатам собирать подписи на свежем воздухе

Текст: Галина Мисливская

Кандидатам на предстоящих выборах следует собирать подписи избирателей и проводить агитационные мероприятия на свежем воздухе, чтобы снизить риски распространения коронавируса.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Такие рекомендации к Единому дню голосования дал Роспотребнадзор. Документ за подписью председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой и главного санитарного врача Анны Поповой опубликован на сайте ЦИК.

"Специальные пункты кандидата рекомендуется оборудовать либо в имеющихся стационарных уличных конструкциях, в которых предусмотрено наличие навеса, либо использовать для этих целей сборно-разборные конструкции", - гласит одна из рекомендаций. "Организация таких пунктов должна способствовать исключению необходимости для кандидатов проводить сбор подписей путем поквартирного (подомового) обхода, а агитацию - через раздачу избирателям печатной и иной продукции", - говорится в документе. Кандидатам рекомендовано общаться с избирателями бесконтактным способом, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Роспотребнадзор и ЦИК просят местные власти помогать кандидатам в оборудовании специальных пунктов кандидатов на свежем воздухе.

Отметим, что собирать подписи для регистрации на выборах в Госдуму нужно не всем. Такое требование действует в отношении самовыдвиженцев и представителей партий, не имеющих парламентской льготы. Политические объединения, имеющие фракции в Госдуме или депутатов в региональных заксобраниях, могут регистрировать своих кандидатов в нижнюю палату без сбора подписей.

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