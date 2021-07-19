Роспотребнадзор запретил рукопожатия и прием пищи на избирательных участках

В помещениях избирательных участков нельзя будет перекусить или поприветствовать кого-либо рукопожатием. Такие рекомендации к Единому дню голосования дал Роспотребнадзор, чтобы снизить риски распространения коронавируса. Документ за подписью главы Центризбиркома Эллы Памфиловой и главного санитарного врача Анны Поповой опубликован на сайте ЦИК.

"Лицам, находящимся в помещении избирательной комиссии или помещении для голосования, категорически запрещаются:

- рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную дистанцию между ними;

- употребление пищи и напитков, кроме воды, непосредственно в помещении избирательной комиссии или в помещении для голосования", - говорится в документе.

Впрочем, аналогичные ограничения действовали и в прошлом году - во время голосования по поправкам в Конституцию и на региональных выборах в сентябре.

А вот следующая рекомендация - новая, она учитывает изменения, произошедшие в борьбе с коронавирусом. Речь идет о вакцинах, которые год назад не были доступны. "Во избежание заражения в период проведения избирательной кампании членам избирательных комиссий и иным участникам избирательного процесса рекомендуется заранее провести профилактические прививки против коронавирусной инфекции", - указывает Роспотребназдор.

Ранее глава ведомства Анна Попова на заседании ЦИК заявила, что прививками от COVID-19 должны быть охвачены 100% членов избиркомов и наблюдателей.