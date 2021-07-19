Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа включительно. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 17 августа 2021 года.

О том, что Россия отменяет рейсы в Танзанию, стало известно в апреле. Зампред правительства РФ Татьяна Голикова пояснила, что авиасообщение возобновится, как только в стране стабилизируется эпидемиологическая обстановка.