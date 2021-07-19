Россия заняла второе место в Европе по темпам развития ипотеки

Ипотечный рынок в России развивается стремительными темпами и скоро приблизится к рынкам Восточной Европы. Об этом говорится в исследовании, подготовленном аналитиками РИА Новости.

Согласно показателям, рост ипотеки в России за последние три года составил 85%. По этому показателю страна уступает лишь Казахстану - 116%.

В 2020 году в России было заключено рекордное число ипотечных договоров - 1,72 млн на общую сумму 4,3 трлн рублей.

"При текущей динамике Россия сможет достигнуть уровня развитости ипотечного рынка стран Восточной Европы, скорее всего, на горизонте 5-10 лет, а самые развитые страны мы будем догонять еще дольше", - отмечается в исследовании.