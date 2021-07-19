Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Софья Никифорова 
11:42 19.07.2021

Россия заняла второе место в Европе по темпам развития ипотеки

Ипотечный рынок в России развивается стремительными темпами и скоро приблизится к рынкам Восточной Европы. Об этом говорится в исследовании, подготовленном аналитиками РИА Новости.

Фото: iStock
Как семейная ипотека может сыграть против однокомнатных квартир

Согласно показателям, рост ипотеки в России за последние три года составил 85%. По этому показателю страна уступает лишь Казахстану - 116%.

В 2020 году в России было заключено рекордное число ипотечных договоров - 1,72 млн на общую сумму 4,3 трлн рублей.

"При текущей динамике Россия сможет достигнуть уровня развитости ипотечного рынка стран Восточной Европы, скорее всего, на горизонте 5-10 лет, а самые развитые страны мы будем догонять еще дольше", - отмечается в исследовании.

Сейчас читают

Ипотека
15.07.2021

Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе

Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе

Каждый пятый ипотечный кредит в 2020 году выдавался по программе льготной ипотеки, говорится в отчете ДОМ.РФ. Всего с помощью ипотеки с господдержкой под 6,5 процента смогли улучшить жилищные условия 556 200 семей

Жилая недвижимость
14.07.2021

Апартаменты начали дорожать быстрее, чем квартиры

Апартаменты начали дорожать быстрее, чем квартиры

Цены на апартаменты растут быстрее, чем на квартиры. Спрос на них увеличило обсуждение правового статуса таких помещений и возможного приравнивания их к жилью. Кроме того, сокращается предложение. За первые два квартала 2021 года оно снизилось на 33%

ЖКХ
14.07.2021

Покупка новых мусорных контейнеров снизит тариф за вывоз отходов

Покупка новых мусорных контейнеров снизит тариф за вывоз отходов

Обеспечивать россиян контейнерами для раздельного сбора отходов теперь будут региональные операторы. В результате стоимость услуги по вывозу мусора для населения может сократиться на 2-4 процента