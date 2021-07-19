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19.07.2021 14:09
Рубрика: Экономика

Россияне стали больше экономить

Текст: Елена Манукиян

Из-за роста цен россияне стали меньше тратить на еду и одежду, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании NielsenIQ. В нем отмечается, что траты оптимизируют более 70% покупателей, а средний чек в магазинах продолжает снижаться.

Фото: iStock
Исследование: Россияне стали чаще обменивать валюту

Так, например, в "Пятерочке" он сократился на 8,4% до 394,1 рублей, в "Перекрестке" - на 19,4% до 591,4 рублей, следует из отчета компании X5 Group, которая управляет брендами этих сетевых магазинов. В OR Group (ранее "Обувь России") также подтверждают тенденцию к экономии, подчеркнув, что покупатели стали охотнее приобретать товары со скидками.

По данным NielsenIQ, покупать новые вещи в апреле - июне были готовы только 40% потребителей против 42% кварталом ранее, 68% сегодня ограничивают себя в развлечениях вне дома, 61% - в походах в кафе и рестораны, 54% - в отпуске, 46% - в покупке еды навынос и доставке готовых блюд.

При этом хуже жить россияне не стали, отмечают в компании. Так, половина опрошенных сохраняют уверенность в своем финансовом положении, но продолжают сокращать расходы. Доля положительно оценивающих свое материальное положение увеличилась с 48% до 49%, "отличными" и "хорошими" перспективы трудоустройства назвали 38% респондентов против 35% в первом квартале. Эксперты считают, что экономить россияне начали из-за неопределенности, вызванной пандемией, и теперь это стало привычкой.

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