Российские 5G могут появиться в городах-миллионниках через 3 года

Сети 5G на отечественном оборудовании могут появиться в городах-миллионниках через 3 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и проектам.

"В городах-миллионниках через три года в планах запустить сети 5G на отечественном оборудовании​​​", - сказал Чернышенко, добавив, что корпорация "Ростех" активно работает над этой задачей.

Он также отметил, что с Минстроем России ведется работа над тем, чтобы при строительстве многоквартирных домов в обязательном порядке было обеспечено их подключение к интернету.

"У нас самая большая в мире страна, и есть территории, где низкая плотность населения и куда невозможно либо очень дорого дотянуть оптоволокно. Для этих территорий через три года в качестве новой инициативы будут запущены четыре космических аппарата обеспечения интернета на территории Арктики и Северного морского пути", - сказал Чернышенко.

Кроме того, вице-премьер заявил, что к 2028 году правительство создаст спутниковую группировку для комплексного решения задачи.