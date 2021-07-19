Школьникам предложат бесплатно пройти обучение языкам программирования

Ученикам старших классов предложат пройти двухлетнее обучение современным языкам программирования бесплатно. Об этом сообщил вице- премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Хочу отдельно остановиться на новых инициативах правительства в IT-сфере. Ученикам старших классов предоставим возможность пройти двухлетнее обучение современным языкам программирования бесплатно", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что это крайне важная инициатива, так как именно в этом возрасте ребята выбирают будущую профессию.

По его словам, инициатива касается и студентов вузов. Для них будут созданы цифровые кафедры, где в течение года или двух они смогут получить дополнительную IT-специальность. Также в этом году правительство запустит инициативу по созданию передовых инженерных школ в партнерстве с крупными компаниями, это позволит изменить подготовку инженерных кадров коренным образом, отметил Чернышенко. Кроме того, запускается платформа университетского технологического предпринимательства, которая позволит вовлечь молодежь в продвижение собственных идей, разработок, создание конкретных продуктов, решений для рынка. В ее рамках для студентов будут открыты стартап- студии, акселераторы, предусмотрены гранты на создание таких стартапов во время учебы.