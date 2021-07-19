Школьники смогут создавать цифровые портфолио с 2024 года

Выпускники российских школ с 2024 года смогут использовать цифровое портфолио для поступления в колледжи, вузы и при устройстве на работу. Об этом говорится в паспорте стратегии цифровой трансформации образования. Документ подготовило Минпросвещения РФ.

В паспорте отмечается, что технология будет реализована с помощью сервиса "Цифровое портфолио ученика". С ним можно будет управлять образовательной траекторией, академическими и личностными достижениями и собирать документы для поступления.

Цифровое портфолио ученика будет составляться с согласия родителей или законных представителей обучающихся.