Скончался белорусский композитор Андрей Мдивани

Настоящим примером высокого профессионализма, ориентиром для многих поколений национальных композиторов назвал президент Александр Лукашенко легенду белорусской музыки - композитора Андрея Мдивани, скончавшегося в возрасте 83 лет.

В соболезновании родным и близким народного артиста Беларуси глава государства подчеркнул, что в сердцах многомиллионной страны "навсегда сохранится светлая память об Андрее Юрьевиче, который посвятил свою жизнь самоотверженному служению искусству и Родине".

Богатый жизненный путь прошел этот прославленный музыкант, родившийся в Тбилиси в семье грузинских интеллигентов, напоминают биографы прославленного маэстро. Почти все свободное время он проводил с любимыми пластинками, слушая музыку Чайковского, Верди, Баха и классические произведения. Распознав талант юного дарования, родители отдали его в музыкальную школу по классу скрипки и фортепиано.

А когда ему исполнилось пятнадцать лет, маму направили работать в Беларусь. Школу Андрей Мдивани закончил в Витебске. Затем был Смоленск, где он поступил в музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. В местном драматическом театре он написал музыку к нескольким спектаклям. Среди них - знаменитый "Денис Давыдов" по одноименной пьесе Владимира Соловьева, которая была поставлена почти во всех крупных театрах Советского Союза. Затем были театры Кирова, Дзержинска и, наконец, Минска.

В Белорусскую консерваторию Андрей Мдивани был принят в класс композиции знаменитого Анатолия Богатырева, где уже на 3-м курсе написал симфоническую поэму "Фрески". В ней, по признаю критиков, сказались впечатления детства - грузинская певческая культура, православные песнопения и вольный дух кавказских гор.

Жанровый диапазон композитора, который закончил Белорусскую консерваторию, был безграничным. Он автор симфоний и музыкально-театральных произведений, концертов и симфонических поэм, хоровых и вокальных циклов, камерно-инструментальных произведений, музыки к спектаклям. Андрея Мдивани считают и создателем фольклорно-ориентированных хоровых циклов.

Профессора, члена Белорусского союза композиторов Андрея Мдивани местные новостные порталы по праву называют легендой белорусской музыки. За успехи в области музыкального искусства ему были присуждены две государственные премии, одна из них за балет "Страсти (Рогнеда)", поставленный на сцене академического Большого театра оперы и балета. Композитор удостаивался и специальной премии президента РБ за оперу "Маленький принц".