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19.07.2021 12:55
Рубрика: В мире

Скончался скандально известный датский карикатурист Курт Вестергор

Текст: Юрий Когалов
Датский художник Курт Вестергор, ставший известным благодаря своим карикатурам на пророка Мухаммеда, скончался в возрасте 86 лет. Как сообщили его родственники, он умер во сне после продолжительной болезни.
Фото: ODD ANDERSEN Odd ANDERSEN / AFP Фото: ODD ANDERSEN Odd ANDERSEN / AFP
Фото: ODD ANDERSEN Odd ANDERSEN / AFP

Как напоминает газета Berlingske, в последние годы карикатурист, творчество которого не оценили в мусульманском мире, был вынужден жить под охраной полиции, а место его пребывания держалось в тайне. На Вестергора неоднократно покушались с тех пор, как в 2005 году он опубликовал в Jyllands-Posten несколько изображений пророка Мухаммеда с тюрбаном в виде бомбы. Затем карикатуры перепечатали многие европейские СМИ, что вызвало международный скандал, главный редактор France Soir даже лишился своего места. Посольства Дании в ряде мусульманских стран подверглись нападениям. Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, перепечатавший карикатуры, подвергся террористической атаке. В конфликтах, связанных с публикацией созданных Вестергором рисунков, погибли, по меньшей мере, 50 человек.

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Тем не менее сам Вестергор говорил, что не жалеет о содеянном. В 2008 году в интервью агентству Reuters он заявил, что рисунки вызвали важную дискуссию. Как отметил бывший генеральный секретарь Норвежской ассоциации прессы Пер Эдгар Коккволд, "он стал символом для тех, кто борется за свободу слова".

Однако не все так радужно оценивают творчество Вестергора. Как написала французская Le Monde, кризис с пророком Мухаммедом в маленькой скандинавской стране перерос в самую серьезную внешнеполитическую ситуацию со времен Второй мировой войны.

В мире Европа Дания

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