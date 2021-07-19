Голикова: Смертность от онкологии, туберкулеза и ВИЧ снизилась с начала года

Смертность от онкологии, туберкулеза и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) снизилась по итогам 5 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам​​​.

Она уточнила, что по итогам 5 месяцев снизилась смертность от злокачественных новообразований на 2,3%, от туберкулеза - на 10,4%, болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией, - на 14,1% и продолжила снижаться младенческая смертность на 2,3%.

При этом вице-премьер отметила, что в 2021 году серьезно замедлился темп снижения рождаемости, став наименьшим за последние 5 лет. "В течение 2021 года мы уже дважды, в марте и в июне, по оперативным данным, наблюдали данные по повышению рождаемости по сравнению с аналогичными периодами прошлого года", - отметила Голикова.