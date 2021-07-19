СМИ: Производители хлеба с августа повысят цены на свою продукцию

Хлебозаводы, несмотря на господдержку, больше не намерены сдерживать цены на свою продукцию. Уже с августа булка хлеба подорожает на 7-12 процентов. Об этом пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на данные ритейлеров, которые получили от поставщиков соответствующее предупреждение. Сами производители хлеба открыто о предстоящих изменениях не говорят, но намекают, что с августа индексируют оптовые цены.

Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин заявил, что все виды сырья для производства хлеба подорожали: маргарин - на 38 процентов, сахар - на 9 процентов, упаковочный материал - на 26-40 процентов. Стала дороже и транспортировка. На стоимость булки хлеба повлиял даже дефицит персонала. Производителям пришлось повысить зарплаты оставшимся работникам.

Тем временем в Минсельхозе заявили, что предпосылок для существенного повышения цен на хлеб нет. В ведомстве подчеркнули, что сырье, напротив, дешевеет. Например, стоимость пшеницы после введения таможенных пошлин снизилась в среднем на 6 процентов. Кроме того, производители получают госсубсидии.