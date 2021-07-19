СМИ: Три женщины претендуют на пост генсека НАТО

Следующим генеральным секретарем НАТО может стать женщина. Как пишет Politico, на этот пост претендуют экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, а также нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Действующий генсек альянса Йенс Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, занимает это кресло с 2014 года. Его мандат должен был истечь в 2019 году, но страны-члены НАТО согласились продлить его до 2022 года. И теперь снова встал вопрос о преемнике. Обсуждение этого вопроса только началось. Как ожидается, кандидатура на пост генсека Североатлантического альянса будет представлена на саммите лидеров стран-членов НАТО, который пройдет в Мадриде в конце весны или начале лета следующего года.

Колинда Грабар-Китарович. Фото: Denis LOVROVIC / AFP

Как отмечает издание, в последнее время в воздухе витает идея, что пора уже назначить женщину на этот высший гражданский пост. К тому же сложные отношения НАТО с Россией склоняют выбор в пользу представителей восточноевропейских государств. С учетом этих двух критериев можно составить список из трех имен: Даля Грибаускайте, Колинда Грабар-Китарович и Керсти Кальюлайд.

Наилучшие шансы, как пишет Politico, имеет экс-президент Хорватии. Она уже работала в штаб-квартире НАТО в качестве помощника генерального секретаря по общественной дипломатии (с 2011 по 2014 год), была одновременно министром Европы и министром иностранных дел Хорватии, сыграла важную роль в положительном рассмотрении заявок некоторых стран на членство в ЕС и НАТО. А работа в качестве посла в США с 2008 по 2011 год обеспечила ей прочные отношения с Вашингтоном.

Керсти Кальюлайд. Фото: MICHELE TANTUSSI / AFP

Как обращает внимание СМИ, выбор генерального секретаря из представителей стран Балтии, например, Грибаускайте, может рассматриваться как слишком враждебный шаг по отношению к Москве в то время, когда президент США Джо Байден пытается стабилизировать отношения между Россией и Западом. Кальюлайд же недавно отказалась от борьбы за место генсека ОЭСР, на которое она по своему резюме подходила гораздо лучше.

Отметим, что выбор нового генерального секретаря обычно проходит в НАТО в рамках закрытых консультаций между ведущими странами альянса, на которых решающее слово остается за США. Затем это назначение формально утверждает Североатлантический совет.