Собрание мусульман РФ издало фетву с неодобрением отказа от вакцинации

Совет улемов Духовного собрания мусульман России (ДСМР) утвердил фетву (богословское заключение), в которой говорится о том, что необоснованный отказ от вакцинации против COVID-19 не приветствуется. Об этом сообщает официальный сайт ДСМР.

"Категоричный необоснованный отказ от вакцинации и распространение фейковых слухов о ее составе и последствиях не приветствуется", - говорится в опубликованной фетве Совета улемов ДСМР. Документ особо акцентирует внимание на том, что пока в стране проводится бесплатная вакцинация, верующим имеет смысл вовремя привиться от COVID-19 при согласовании с врачом и отсутствии противопоказаний.

Одновременно богословское заключение Совета улемов ДСМР предписывает соблюдение мер предосторожности и социальной дистанции при праздновании Курбан-байрама, при исполнении традиционных праздничных обрядов и встреч в режиме онлайн, а также заказ онлайн праздничного жертвоприношения. Духовному собранию мусульман России и его отделениям в регионах рекомендовано "провести детальную и масштабную разъяснительную работу по содержанию данной фетвы".