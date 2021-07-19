Спецназ Росгвардии отработал схему уничтожения террористов

Главная роль сегодня принадлежит бойцам центра специального назначения "Витязь". Особенность их спецоперации в том, что действовать они должны не сами по себе, а вместе с артиллерией и авиацией.
Схема действий спецназовцев такая. Сначала они блокируют террористическую группу, затем десантируются с парашютами из вертолета на неподготовленную площадку. Кроме того, группа захвата десантируется из вертолета на крышу высотного здания с использованием каната, а затем спускается с помощью альпинистского снаряжения. После чего - общий штурм захваченного террористами домовладения. При этом ведется огонь не только из стрелкового оружия, но и из огнеметов и гранатометов.
Кстати, подобную тактику росгвардейцы отработали в условиях Севера - в Мурманской области.
Напомним, учение "Заслон-2021" продлится до 30 июля. В Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Краснодарском крае и Крыму Росгвардия предупредила о движении по дорогам колонн военной техники и призвала водителей к осторожности.