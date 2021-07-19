Спецназ Росгвардии отработал схему уничтожения террористов

Схему специальной операции по нейтрализации террористических групп спецназ Росгвардии отрабатывает в подмосковной Балашихе в учебном центре "Новский" отдельной дивизии особого назначения имени Дзержинского. Это один из главных эпизодов оперативно-стратегического учения Росгвардии "Заслон-2021". Они являются подготовкой к масштабным учениям Минобороны России "Запад-2021", которые пройдут совместно с армией братской Белоруссии.

Главная роль сегодня принадлежит бойцам центра специального назначения "Витязь". Особенность их спецоперации в том, что действовать они должны не сами по себе, а вместе с артиллерией и авиацией.

Схема действий спецназовцев такая. Сначала они блокируют террористическую группу, затем десантируются с парашютами из вертолета на неподготовленную площадку. Кроме того, группа захвата десантируется из вертолета на крышу высотного здания с использованием каната, а затем спускается с помощью альпинистского снаряжения. После чего - общий штурм захваченного террористами домовладения. При этом ведется огонь не только из стрелкового оружия, но и из огнеметов и гранатометов.

Кстати, подобную тактику росгвардейцы отработали в условиях Севера - в Мурманской области.

Напомним, учение "Заслон-2021" продлится до 30 июля. В Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Краснодарском крае и Крыму Росгвардия предупредила о движении по дорогам колонн военной техники и призвала водителей к осторожности.