Спутники ГЛОНАСС проследят за перемещением отходов

Федеральная схема отрасли по обращению с отходами, охватывающая более 2 тысяч объектов на территории всей России, будет интегрирована со спутниковой системой ГЛОНАСС уже в этом году. Об этом вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента Владимира Путина.

По ее словам, это позволит контролировать движение всех мусоровозов в стране. "Мы завершили формирование электронной модели федеральной схемы обращения с отходами, - сказала Виктория Абрамченко. - Система "видит" всю страну. Планируем в этом году завершить ее интеграцию с ГЛОНАСС, это позволит отслеживать перемещение всех мусоровозов в режиме реального времени".

Федеральная схема отрасли по обращению отходами уже содержит данные обо всех существующих и создаваемых объектах по сортировке, размещению, переработке, обеззараживанию и утилизации отходов, добавила вице-премьер. Всего таких точек на карте более 2 тысяч.