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19 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 160(8511)

Дополнение в Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

Опубликован 19 июля 2021 г.

36. European Choice ("Европейский выбор"), Франция (распоряжение Минюста России от 09.07.2021 N 730-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 30.06.2021);

37. Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), Великобритания (распоряжение Минюста России от 09.07.2021 N 731-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 30.06.2021);

38. Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), Великобритания (распоряжение Минюста России от 09.07.2021 N 732-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 30.06.2021);

39. Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), Великобритания (распоряжение Минюста России от 09.07.2021 N 733-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 30.06.2021);

40. Spolecnost Svobody Informace, Z.S. ("Компания свободы информации, з.с.", "Общество свободы информации, з.с.") (Чешская Республика) (распоряжение Минюста России от 09.07.2021 N 734-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 29.06.2021).