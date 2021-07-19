Дополнение в Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

36. European Choice ("Европейский выбор"), Франция (распоряжение Минюста России от 09.07.2021 N 730-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 30.06.2021);
37. Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), Великобритания (распоряжение Минюста России от 09.07.2021 N 731-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 30.06.2021);
38. Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), Великобритания (распоряжение Минюста России от 09.07.2021 N 732-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 30.06.2021);
39. Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), Великобритания (распоряжение Минюста России от 09.07.2021 N 733-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 30.06.2021);
40. Spolecnost Svobody Informace, Z.S. ("Компания свободы информации, з.с.", "Общество свободы информации, з.с.") (Чешская Республика) (распоряжение Минюста России от 09.07.2021 N 734-р, решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 29.06.2021).