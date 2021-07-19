Татьяну Москалькову после перенесенного коронавируса выписали из больницы

Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову выписали из больницы после перенесенного COVID-19. Омбудсмен продолжит реабилитацию дома. Как сообщает сайт Уполномоченного по правам человека в РФ, состояние здоровья омбудсмена удовлетворительное.

Татьяна Москалькова сделала прививку против COVID-19 в конце апреля. Она не раз называла вакцинацию "единственным и самым верным путем в преодолении сложившейся ситуации" с пандемией коронавируса. Так, в январе она комментировала идею ввода COVID-паспортов, называя его необходимым условием в борьбе с распространением вируса. Однако при этом встает вопрос о защите граждан, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья, из-за аллергии или беременности, особо подчеркивала омбудсмен.

Справка "РГ"

Татьяне Москальковой 66 лет. Пост Уполномоченного по правам человека в РФ она занимает с апреля 2016 года. В апреле 2021 года истек пятилетний срок ее полномочий, она была переназначена президентом России на должность омбудсмена.