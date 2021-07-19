Трассу Москва-Казань-Екатеринбург к концу года построят на 20%

Автотрасса М-12 будет готова на 20% к концу года. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Трасса М-12 соединит Москву, Казань и Екатеринбург. "Продолжаем практику с Минфином на выделение средств на опережающее дорожное строительство на возвратной основе. С начала года уже выделено 156,9 миллиарда рублей. Это позволит нам к концу года обеспечить 20% технической готовности трассы М-12 Москва-Казань-Екатеринбург", - приводит слова вице-премьера "РИА Недвижимость".

Выделенные средства также позволят досрочно завершить строительство 75 километров региональных дорог и 70 километров федеральных трасс, отремонтировать 119 километров дорог в регионах и начать восстановление 19 мостов. Скоростную трассу Москва-Казань-Екатеринбург предполагается построить за три года. При разрешенной скорости в 130 километров в час дорога до Казани займет 6,5 часа, от Казани до Екатеринбурга - 7 часов (сейчас вдвое больше).