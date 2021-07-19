Новости

Полиция задержала двоих интернет-мошенников из Африки 13:10
Турчак: "Единая Россия" будет добиваться снижения цен на овощи 12:58
Вышел трейлер криминальной комедии Тайки Вайтити "Псы резервации" 12:56
Перспективный истребитель Сухого показали с нового ракурса 12:52
Минздрав рекомендовал отказаться от бани и алкоголя в день прививки 12:44
Вышел трейлер финала "Ходячих мертвецов" с Риком Граймсом 12:36
В Хабаровском крае рассказали о ситуации с паводком 12:32
Под Воронежем три человека погибли в ДТП с муковозом 12:29
Мурашко рекомендовал привиться до осени 12:23
"Привет, хейтеры": "Космический джем 2" обошел "Черную вдову" 12:22
Военные РФ, Узбекистана и Таджикистана проведут учения рядом с афганской границей 12:17
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и погрузчиком под Тулой 12:13
Китайская компания купила игровую студию за 1,27 млрд долларов 12:12
Сенатор предложила давать дополнительные выходные после прививки от коронавируса 11:59
Федун объяснил, что тормозит развитие футбола в России 11:59
С августа в Москве заработает новая система регистрации для таксистов 11:57
ЦИК зарегистрировал партийный список ЛДПР на выборах в Госдуму 11:50
Более двух тысяч обманутых дольщков получат жилье или вернут деньги 11:49
Умерла автор неофициального гимна Канады Долорес Кламан 11:48
"Черная вдова" продолжает возглавлять российский прокат 11:43
Россия заняла второе место в Европе по темпам развития ипотеки 11:42
На благотворительном сервисе портала mos.ru стал доступен автоплатеж 11:42
Федун назвал задачи "Спартака" в год столетия клуба 11:37
В Улан-Удэ подросток умер после похода к врачу 11:35
Прилепин предложил Зюганову создать думскую коалицию 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
19.07.2021 12:58
Рубрика: Власть

Турчак: "Единая Россия" будет добиваться снижения цен на овощи

Текст: Дмитрий Гончарук

Необходимо выработать срочные и стратегические решения, которые помогут сдержать цены на "борщевой набор", а также помидоры и огурцы, заявил 19 июля первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Минсельхоз предложил регулировать стоимость ряда продуктов интервенциями

"За эти выходные мы провели системный мониторинг во всех регионах, регионы дали свои предложения по стабилизации ситуации и снижению цен. Хочу подчеркнуть, что задача - именно снижение. Именно это наша с вами конечная цель", - сказал Турчак на совещании по сдерживанию цен на продукты питания.

Сенатор пообещал, что совместно с правительством, региональными властями и экспертами партия выработает конкретные решения по ограничению роста цен на так называемый "борщевой набор", в который входят морковь, лук, картофель, свекла и капуста. Он предложил таким же образом отслеживать цены на помидоры и огурцы.

Власть Работа власти Экономика Товары и цены Партии "Единая Россия" Законодательная власть Совет Федерации Цены на продукты

Главное сегодня

Вакцинация 80% населения сформирует коллективный иммунитет к штамму "дельта"
В Совфеде выступили за обязательный техосмотр автомобилей
Депутат предложил доплачивать пенсионерам за вакцинацию
Алексей Березуцкий утвержден главным тренером ЦСКА
"Академик Черский" приступил к укладке "Северного потока-2" у Германии
Путин рассказал о своей статье о российско-украинских отношениях
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России