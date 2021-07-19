Турчак: "Единая Россия" будет добиваться снижения цен на овощи

Необходимо выработать срочные и стратегические решения, которые помогут сдержать цены на "борщевой набор", а также помидоры и огурцы, заявил 19 июля первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"За эти выходные мы провели системный мониторинг во всех регионах, регионы дали свои предложения по стабилизации ситуации и снижению цен. Хочу подчеркнуть, что задача - именно снижение. Именно это наша с вами конечная цель", - сказал Турчак на совещании по сдерживанию цен на продукты питания.

Сенатор пообещал, что совместно с правительством, региональными властями и экспертами партия выработает конкретные решения по ограничению роста цен на так называемый "борщевой набор", в который входят морковь, лук, картофель, свекла и капуста. Он предложил таким же образом отслеживать цены на помидоры и огурцы.