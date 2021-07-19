Туры в Турцию начали продавать со скидками

Туроператоры начали предоставлять скидки на отдых в Турции, чтобы заполнить запланированные рейсы, сообщают представители туриндустрии. Но подешевевшие туры можно подобрать в основном в недорогие отели, пояснили "РГ" туроператоры.

Сейчас можно найти тур со скидкой до 30%, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Но это отдельные направления, скидки дают на некоторые туры, поясняет он. В пресс-службе туроператора TUI отмечают, что цены на горящие туры с вылетом в ближайшие даты ниже примерно на 20% по сравнению с теми, что были ранее. Снижение заметно в отелях категорий "четыре" и "пять звезд".

По данным Ассоциации туроператоров России, во второй половине июля на неделю в Турцию можно улететь за 25 тысяч рублей на двоих в Анталью, Даламан, Бодрум. Скидки в основном предоставляют недорогие отели, уточняют в объединении. C этим согласны в Anex Tour. "Как правило, дорогие и востребованные гостиницы на российском рынке имеют хорошую загрузку в сезон, поэтому снижение цен может быть на отели под запрос или отели бюджетного и среднего ценового сегментов", - указывают в компании. Фактически для туристов, желающих отдохнуть в Турции, сейчас сложилась благоприятная ситуация. Подобрать недорогой тур можно в отели разных категорий, хотя и не в самые дорогие - не на первой линии у моря, с меньшим набором услуг.

Массового снижения цен на рынке нет. Самые качественные отели "пять звезд" продаются хорошо и скидок не дают, отмечают в АТОР. К тому же период горящих туров долго не продлится, говорит Барзыкин. "Дожидаться горящих предложений не стоит, так как выбор отелей и категорий номеров ближе к дате вылета сокращается", - согласен представитель TUI.

Такая ситуация на рынке сложилась из-за завышенных ожиданий, признают сами участники рынка. Туроператоры формировали региональные полетные программы с расчетом на высокий спрос. Например, сейчас самолеты в Анталью летают сразу из тридцати городов России, а в Даламан и Бодрум - из шести городов, указывают в АТОР. Когда авиасообщение с курортами Турции только возобновилось, на отдых отправились те туристы, кто был вынужден отложить свой тур из-за ограничений. С этим расчетом формировались и полетные программы. Но сейчас первая волна спала, и рейсы не всегда удается загрузить полностью.

"Первые рейсы после возобновления авиасообщения вылетели с полной загрузкой и были заполнены преимущественно туристами, чей отпуск откладывался из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой в мире. Рост цен на проживание в Турции был спровоцирован ажиотажным спросом, который наблюдался в первые две недели после восстановления авиасообщения между странами", - говорит представить Tez Tour. Однако спрос на туры в Турцию за последние три недели существенно снизился, темпы бронирования замедлились. Так что многие отели вынужденно отменили все повышения, сделанные ранее, поясняют в компании. Спрос сейчас отстает от предложения. Потому на рынке присутствует демпинг. Многие туроператоры вынуждены корректировать свои полетные программы.

Спрос на Турцию формируется волнообразно, указывает Барзыкин. К тому же те, кто хотели полететь в эту страну на отдых, уже купили туры, то есть спрос удовлетворен. При этом сегмент рынка все равно ограничен. Поехать на отдых за рубеж могут россияне, которые имеют заграничные паспорта, деньги и не боятся ограничений, связанных с коронавирусом. Так что постепенно клиентов становится все меньше, потому продажи снижаются, говорит эксперт. При этом полетные программы уже спланированы, самолеты заказаны. Чтобы не потерять клиентов, туроператоры и отели предлагают скидки.

Наконец, влияет и ситуация с коронавирусом. Заболевших довольно много, напоминает профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь. К тому же необходимые ПЦР-тесты также могут останавливать потенциальных туристов. Кроме того, в целом снизилась платежеспособность населения, потому и ажиотажного спроса на зарубежный отдых нет, говорит эксперт.

Как отмечают туроператоры, сейчас продажи в целом идут на том же уровне, как и в доковидном 2019 году. В итоге полетные программы будут оптимизированы, и спрос придет в соответствие с предложением, говорит Барзыкин. На август и сентябрь лучшие отели уже забронированы, около трети отелей от общей базы номеров в Турции полностью остановили продажи. Так что весьма вероятно, что в сентябре и октябре спрос на отдых в Турции, где наступает бархатный сезон без изнуряющей жары и с еще теплым морем, будет высоким, отмечают в Tez Tour. А вот горящих туров на осенний период может и не быть.